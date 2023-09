Apple soutient le projet de loi californien obligeant les entreprises à déclarer leur empreinte carbone

Pérez Meca/Europa Press via Getty Images

Apple a approuvé un projet de loi du Sénat californien exigeant que les grandes entreprises déclarent les niveaux de gaz à effet de serre qu’elles émettent chaque année.

Le principal régulateur américain des valeurs mobilières n’a pas encore publié sa propre règle tant attendue sur les informations liées au climat.

Des groupes tels qu’Adobe, Ikea et Microsoft ont déclaré leur soutien au projet de loi dans une lettre en août.

Apple a approuvé un projet de loi du Sénat californien qui obligerait les grandes entreprises à déclarer les niveaux de gaz à effet de serre qu’elles émettent chaque année, a déclaré le sénateur proposant la mesure, ce qui en ferait la dernière grande entreprise à le faire.

« Tout au long de notre démarche environnementale, nous avons souligné l’importance de la mesure et du reporting pour nous aider à comprendre notre impact », indique la lettre, signée par le directeur d’Apple pour les affaires gouvernementales nationales et locales, D. Michael Foulkes, dont une copie a été remise au sénateur Scott Wiener. publié jeudi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le projet de loi de Wiener obligerait les entreprises publiques et privées dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1 milliard de dollars et qui font des affaires dans une Californie traditionnellement soucieuse du climat à divulguer des données vérifiées de manière indépendante sur leurs émissions liées au réchauffement de la planète.

« Merci, Apple, d’avoir clairement indiqué que c’est faisable (et) un élément d’action climatique d’une importance cruciale », a écrit Wiener.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le principal régulateur américain des valeurs mobilières n’a pas encore publié sa propre règle tant attendue sur les informations liées au climat, et les sénateurs californiens vont de l’avant au niveau des États.

Un autre projet de loi en cours de discussion obligerait les entreprises opérant en Californie, avec un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars, à rendre compte des risques financiers liés au climat, par exemple si elles ont budgétisé une augmentation des coûts de conformité et d’assurance.

Ensemble, ces projets de loi pourraient affecter des milliers d’entreprises.

Des groupes tels qu’Adobe, Ikea et Microsoft ont déclaré leur soutien au projet de loi de Wiener dans une lettre adressée aux autorités californiennes en août, selon une copie mise en ligne par le groupe activiste Ceres.

Dans sa lettre à Wiener, Apple salue la tentative de son projet de loi d’obliger les entreprises à mesurer et à déclarer les émissions indirectes liées à leurs chaînes d’approvisionnement et à leurs utilisateurs finaux, connues sous le nom de Scope 3.

Notant que la législation laisse actuellement ouverte la date à laquelle les informations de portée 1 et de portée 2 – qui concernent les émissions provenant des opérations et celles associées à la consommation d’énergie d’une entreprise – Apple suggère de « laisser suffisamment de temps pour la collecte de données, le contrôle de la qualité et les contrôles par des tiers ». revoir ».