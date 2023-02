Apple sous pression – TechCentral

Apple prévoit que les revenus chuteraient pour un deuxième trimestre consécutif, mais que les ventes d’iPhone étaient susceptibles de s’améliorer car la production était revenue à la normale en Chine après les arrêts liés à Covid.

Tout en adoptant un ton optimiste sur les ventes de services et d’iPhones, le PDG Tim Cook a déclaré qu’une économie incertaine devrait nuire à des catégories comme les jeux et la publicité numérique.

Dans l’ensemble, les dirigeants d’Apple ont tenté de rassurer les investisseurs sur le fait que, bien que l’entreprise soit secouée par des cycles de vente de haut en bas pour son appareil phare et vulnérable aux chocs de la chaîne d’approvisionnement, la plus grande société cotée au monde reste sur une hausse constante, bien qu’un peu plus lente. Et au lendemain de certains des pires résultats financiers de la société depuis des années, au moins certains investisseurs semblaient accorder à Cook le bénéfice du doute, n’imposant que de modestes baisses du cours de l’action.

Le rapport n’était pas bon. Les conseils n’étaient pas super non plus. Mais cela ne semble pas avoir d’importance



Pour le trimestre qui vient de s’achever, les bénéfices d’Apple ont dépassé les attentes de Wall Street pour la première fois depuis 2016, entraînés par la baisse des ventes d’iPhone pour la première fois depuis 2020.

Le titre a baissé d’environ 2 % après que le directeur financier Luca Maestri a déclaré que les ventes d’iPhone étaient susceptibles de s’améliorer par rapport au trimestre clos le 31 décembre. Cela n’a pas tout à fait effacé un gain de 3,7% lors d’échanges réguliers.

Amazon.com et Alphabet ont également chuté d’environ 4 % après avoir publié leurs résultats. Ils avaient également gagné lors d’échanges réguliers.

Pomme les ventes ont chuté de 5% à 117,2 milliards de dollars et ont baissé dans toutes les régions du monde au cours du trimestre. Les ventes de chaque catégorie de produits ont chuté, à l’exception des gains dans les services et les iPads. Le bénéfice par action était de 1,88 $ US.

Vague de défis

Les analystes s’attendaient à des ventes de 121,1 milliards de dollars et à des bénéfices de 1,94 $/action, selon les données Ibes de Refinitiv. Dans une interview, Cook a déclaré que les interruptions de production qui ont affecté le trimestre clé d’Apple étaient désormais terminées. “La production est maintenant de retour là où nous voulons qu’elle soit”, a-t-il déclaré.

Au cours de son premier trimestre fiscal clos le 31 décembre, Apple a fait face à une vague de défis qui ont laissé Wall Street s’attendre à une baisse des ventes. Parmi celles-ci, les principales étaient les pressions sur la chaîne d’approvisionnement lorsque les fermetures de Covid dans une usine de production à Zhengzhou, en Chine, ont ralenti la production d’appareils iPhone 14 Pro et Pro Max, deux modèles haut de gamme qui contribueraient traditionnellement à augmenter les marges d’Apple.

Cook a déclaré que les blocages en Chine ont créé un double défi où l’offre et la demande étaient limitées, avec une augmentation des ventes en Chine chutant de 7% à 23,9 milliards de dollars.

Mais les problèmes de produits sont désormais derrière Apple. “Ils pensent toujours que la demande sera faible, mais ils ont rectifié la production, ce qui signifie que si la demande augmente de manière inattendue, ils peuvent augmenter” pour y répondre, a déclaré Ben Bajarin du cabinet d’analystes Creative Strategies.

La force du dollar américain a également nui à Apple, qui tire plus de la moitié de ses ventes de l’extérieur des Amériques, mais l’effet a été moindre que prévu car le dollar s’est détendu par rapport aux sommets de l’an dernier. Apple avait averti les investisseurs que de tels problèmes de change freineraient les ventes de 10%, mais a déclaré jeudi que l’effet réel était de 8%. Apple s’attend à un impact de 5 % sur les taux de change au deuxième trimestre fiscal.

“Je soulignerais que 8% est toujours un vent contraire très grave”, a déclaré Cook. « Je ne voudrais pas sous-estimer cela. Nous aurions grandi à taux de change constant.

En plus des problèmes de chaîne d’approvisionnement de l’iPhone, les analystes de Wall Street s’attendaient à ce que les ventes d’iPhone chutent cette année dans le cadre d’un schéma plus large dans lequel la famille d’iPhone 14 lancée l’année dernière se vend plus lentement après deux années consécutives de fortes ventes d’iPhone 12. et 13 modèles. Apple a déclaré que les ventes d’iPhone s’élevaient à 65,8 milliards de dollars, en baisse de 8% par rapport à l’année précédente et la première baisse depuis 2020.

Seuls deux segments ont progressé. Le segment des services de la société, qui comprend des entreprises de contenu telles qu’Apple TV+ et des entreprises de logiciels comme l’App Store, a augmenté de 6 % pour atteindre 20,8 milliards de dollars de revenus. Et les ventes de l’iPad ont augmenté de 30 % pour atteindre 9,4 milliards de dollars, contre 7,8 milliards de dollars pour les analystes, selon les données de Refinitiv.

“Le rapport n’était pas bon. Les conseils n’étaient pas super non plus. Mais cela ne semble pas avoir d’importance. Ce marché a juste une mentalité implacable « d’acheter la baisse » », a déclaré Dennis Dick, un trader chez Triple D Trading qui n’a pas de position sur les actions Apple.

Cook a déclaré que la société disposait désormais d’une base de deux milliards d’appareils actifs, contre 1,8 milliard il y a un an. La société compte désormais 935 millions d’abonnements payants, contre 900 millions le trimestre précédent, et les ventes de services ont établi un record sur plusieurs marchés, dont la Chine, a-t-il déclaré.

Les ventes d’ordinateurs Mac de l’entreprise, qui avaient explosé pendant la vague de travail à domicile pendant la pandémie, ont diminué de 29 % d’une année sur l’autre pour atteindre 7,7 milliards de dollars. Le segment des vêtements et accessoires, qui comprend l’Apple Watch et les AirPods, a chuté de 8 % à 13,5 milliards de dollars. — Stephen Nellis, avec Akash Sriram, (c) 2023 Reuters

