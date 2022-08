Apple sortira iPadOS 16 un mois après iOS 16

Depuis qu’Apple a créé iPadOS et séparé son logiciel de tablette de son logiciel de téléphone iOS, les mises à jour des deux ont été publiées en même temps. Mais tout cela pourrait changer le mois prochain, si un nouveau rapport de “personnes connaissant le sujet” est exact.

Apparemment, Apple prévoit de retarder la sortie d’iPadOS 16 d’environ un mois par rapport à iOS 16. Ce dernier sortirait en septembre comme d’habitude pour une nouvelle version d’iOS, tandis qu’iPadOS 16 n’apparaîtrait qu’en octobre.

Gestionnaire de scène dans iPadOS 16

La raison? Le nouveau système multitâche Stage Manager intégré à iPadOS 16 prend plus de temps que prévu à se développer. Au cours de la phase de test bêta en cours du nouveau logiciel, Stage Manager a été critiqué par certains développeurs pour être bogué et déroutant, en plus de son manque de compatibilité avec la plupart des iPads.

La sortie retardée d’iPadOS 16 le rapprochera également du lancement de nouveaux iPads, qui pourrait avoir lieu en octobre. Selon la rumeur, nous verrons un iPad Pro avec la puce M2 et un iPad d’entrée de gamme plus rapide avec un port USB-C.

Pour ce que ça vaut, Apple a refusé de commenter, mais a mentionné par le passé que plusieurs fonctionnalités prévues pour iOS 16 et iPadOS 16 n’arriveront pas dans leurs versions initiales. Ainsi, soit iPadOS 16 dans son ensemble est retardé, soit il se lance sans Stage Manager qui est ensuite ajouté dans iPadOS 16.1 ou quelque chose du genre.

La source