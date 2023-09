Apple sortira iOS 17 le lundi 18 septembre

Dans le cadre de son grand événement de dévoilement plus tôt dans la journée, Apple a officialisé l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max aux côtés de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2.

Mais attendez, il y a plus ! La société a également annoncé quand la prochaine grande version d’iOS serait enfin disponible. iOS 17 a été en test bêta tout au long de l’été et sera finalement publié le lundi 18 septembre.

C’est à ce moment-là que tous les iPhones encore pris en charge le recevront sous forme de mise à jour gratuite en direct. Il s’agit des iPhones à partir de la 2e génération SE, iPhone XR, XS et XS Max, donc pas d’iPhone X ou de modèles plus anciens malheureusement.

Puisqu’il s’agit d’Apple et non de Google, nous voulons vraiment dire que c’est le jour. Les mises à jour logicielles d’Apple sont disponibles pour tous ceux qui le souhaitent le jour de leur sortie, alors qu’avec Google, il s’agit toujours d’un système de déploiement par étapes frustrant qui oblige certaines personnes à attendre des semaines pour obtenir les nouveaux produits. Ce n’est pas le cas ici. Si vous souhaitez iOS 17 dès que possible, vérifiez-le simplement via les paramètres lundi après 10 heures du matin, heure de Californie, et, comme par magie, il sera là pour vous.