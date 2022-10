Apple sort le film “Emancipation” de Will Smith cette année après la claque des Oscars

Apple sort le thriller “Emancipation” de Will Smith en décembre.

La société aurait été en pourparlers pour reporter la sortie du film suite au contrecoup reçu par Smith après avoir giflé Chris Rock sur scène aux Oscars 2022.

Apple a semblé parvenir à un accord et a publié la bande-annonce du film lundi.

“Un homme asservi se lance dans un voyage périlleux pour retrouver sa famille dans ce film puissant inspiré d’une histoire vraie”, a déclaré la bande-annonce.

Le film sera présenté en salles le 2 décembre avant de passer à la plateforme de streaming le 9 décembre.

Le réalisateur du film, Antoine Fuqua, a expliqué à Deadline qu’Apple “n’a jamais cessé de parler de la sortie du film”, même après la controverse à laquelle Smith a dû faire face.

APPLE EN DILEMME SUR LE FILM « EMANCIPATION » DE WILL SMITH APRÈS OSCARS SLAP: RAPPORT

“Vraiment, je disais toujours qu’en tant que cinéaste, vous voulez que votre travail soit diffusé, en particulier quelque chose d’aussi important”, a déclaré Fuqua au point de vente.

“C’était Apple, dans les coulisses, ils poussaient cela aussi, essayant de naviguer dans les eaux. Ils n’ont jamais cessé de parler de la sortie du film, et du meilleur moment stratégique. Apple m’appelait souvent, avec Will, et moi Je dois dire qu’Apple a été incroyable tout au long de ce film. Nous avons déménagé de la Géorgie à la Louisiane, et ils n’ont jamais cligné des yeux. Nous avons résisté aux ouragans, au COVID, à toutes ces choses”, a-t-il poursuivi.

Smith s’est rendu sur Instagram lundi pour annoncer la nouvelle du prochain film. “C’est le film le plus dur que j’aie jamais fait. Sang, sueur et larmes… LITTÉRALEMENT ! Bravo à Apple qui a doublé (et triplé) son engagement à livrer cette histoire épique au monde”, a-t-il légendé la bande-annonce.

Le contrecoup auquel Smith a été confronté au cours des derniers mois aurait amené les dirigeants d’Apple à discuter de la sortie du film cette année – à temps pour la saison des récompenses – ou à attendre jusqu’en 2023.

CHRIS ROCK A ADRESSE WILL SMITH OSCAR SLAP PENDANT UNE TOURNÉE COMÉDIQUE AVEC KEVIN HART: “JE NE SUIS PAS UNE VICTIME”

Le mois dernier, le New York Times a rapporté que “la sensibilité de la situation est évidente”.

Selon le Times, Apple a mis en place un test de dépistage plus tôt cette année. Des sources ont affirmé que le film avait reçu des réactions positives, y compris pour la performance de Smith, et que les téléspectateurs n’étaient pas découragés par le comportement récent de Smith.

Le drame de la guerre civile, pour lequel Apple aurait dépensé 120 millions de dollars, sera éligible pour la prochaine saison de récompenses puisqu’il sortira cette année. Même si le film remporte un Oscar, Smith ne serait pas présent à la cérémonie de remise des prix car il a démissionné de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. L’Académie lui a également interdit d’assister à la cérémonie et à tout événement lié à l’Académie pendant les 10 prochaines années.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Fuqua a parlé de l’interdiction de Smith de l’Académie dans son interview avec Deadline. On lui a demandé comment il se sentait après que Smith ait mis “Emancipation” dans une position difficile dans laquelle il a répondu: “Will Smith est un gars formidable. J’ai été avec lui pendant quelques années pour faire ce film. C’est une personne merveilleuse, un partenaire incroyable et il a fait un travail incroyable sur ce film”, a-t-il commencé.

“Chris Rock est un bon gars, je connais Chris aussi… et je prie juste pour que ça marche pour eux en tant qu’amis, et nous pouvons aller de l’avant”, a déclaré Fuqua.

Le réalisateur a noté que “Will est à un tout autre niveau, dans ce film. Incroyable.”

Smith a stupéfié le monde lorsqu’il a giflé Rock alors qu’il remettait un prix lors de la cérémonie des Oscars 2022.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Rock venait de faire une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, et sa calvitie. Quelques minutes plus tard, Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “King Richard”. C’était la première victoire de l’acteur aux Oscars.

Smith s’est excusé auprès de Rock et a mis en ligne une vidéo sur YouTube et a longuement parlé de la tristement célèbre gifle.