Apple sort discrètement la batterie officielle MagSafe pour 99 $

Apple a discrètement sorti sa batterie officielle MagSafe pour 99 $. La batterie MagSafe est désormais disponible sur le site Web d’Apple. La batterie est uniquement disponible en blanc avec une finition mate et dispose d’un port Lightning pour la recharger.

Le nouvel élément est page d’assistance explique que la batterie MagSafe peut être rechargée avec jusqu’à 20 W de puissance. Le Battery Pack peut recharger l’iPhone 12 jusqu’à 15 W, mais uniquement lorsque le Battery Pack est connecté à un adaptateur de 20 W ou plus. Le Battery Pack peut également se recharger si l’iPhone est connecté à l’alimentation. La batterie MagSafe rechargera l’iPhone à 5 W hors réseau.







Images Apple officielles de la batterie MagSafe

La batterie n’inclut pas de chargeur ou de câble, et Apple n’indique pas non plus dans quelle mesure ce produit prolonge la durée de vie de la batterie d’un iPhone. Selon 9to5Mac, le Pack a une capacité de 11,2 wattheures ou 1460 mAh ce qui peut suffire à recharger complètement l’iPhone 12 mini.

De retour en février, Bloomberg Des sources ont rapporté qu’Apple travaillerait sur un accessoire de batterie MagSafe pour la gamme iPhone 12. Il a été signalé que les prototypes de l’accessoire surchauffaient en raison de problèmes logiciels.

Apple a introduit MagSafe sur la gamme iPhone 12 et la fonctionnalité utilise des aimants qui s’alignent et s’enclenchent dans le but de charger sans fil. MagSafe a été implémenté dans des étuis, des portefeuilles et d’autres accessoires de charge propriétaires et tiers.

