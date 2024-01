Apple s’implique encore plus dans la guerre des prix des smartphones en Chine en élargissant les remises sur les iPhone, mais son rival Huawei reste au-dessus de la mêlée

La campagne de réduction atypique d’Apple sur le continent montre la volonté du géant américain de la technologie de gagner du terrain dans la deuxième économie mondiale dans un contexte de ventes mondiales d’iPhone atones, ce qui a vu l’entreprise frappé par deux dégradations de notes au cours de la première semaine de cette année.

Les smartphones Mate 60 Pro de Huawei Technologies sont exposés dans son magasin de Shanghai le 8 septembre 2023. La société basée à Shenzhen n’a jusqu’à présent pas fait pression pour baisser les prix de ses derniers combinés 5G. Photo : Reuters

“Apple a été confronté à davantage de défis en Chine que dans le reste du monde”, a déclaré Will Wong, directeur principal de la recherche pour les appareils clients chez IDC Asie-Pacifique. “Il a non seulement été confronté à la concurrence de Huawei, mais également à un changement dans le sentiment des consommateurs, désormais plus prudents dans leurs dépenses.”

Au cours de la première semaine de l’année, les ventes d’iPhone sur le continent étaient déjà en baisse de 30 pour cent sur un an, selon une étude de Jefferies publiée le 7 janvier. La maison de courtage a indiqué qu’il y avait « une forte augmentation des remises » pour le iPhone14 et 14 Plus, tandis que les nouveaux modèles d’iPhone 15 et 15 Plus ont connu « une augmentation modérée » des remises.

L’année dernière, le volume total des ventes d’iPhone sur le continent a diminué de 3 % par rapport à 2022, ce qui s’est traduit par une baisse de 0,4 % de la part de marché d’Apple, selon Jefferies.

Apple a néanmoins reçu de bonnes nouvelles lundi lorsque le cabinet d’études IDC a rapporté que la société basée à Cupertino, en Californie, avait dominé les expéditions mondiales de smartphones l’année dernière, détrônant Samsung, leader de longue date du marché.

Les expéditions mondiales de smartphones d’Apple ont atteint l’année dernière 234,6 millions d’unités, ce qui a donné à l’entreprise une part de marché record de 20,1 pour cent, en hausse de 3,7 pour cent par rapport aux 226,3 millions de 2022, selon IDC. Apple était également le seul fournisseur de smartphones dans le top quatre du classement, avec Samsung, Xiaomi et Oppo – pour enregistrer une croissance des expéditions unitaires en 2023.

Concernant l’intense concurrence mondiale sur les smartphones, « l’espace Android global se diversifie en lui-même », a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe de l’unité Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC. “Huawei est de retour et fait rapidement une percée en Chine.”

Huawei est cependant confronté à une pénurie d’approvisionnement pour le Mate 60 Pro en raison de contraintes de production. Le modèle 5G populaire est toujours soumis à un système d’achat sur réservation sans disponibilité immédiate sur le site officiel de l’entreprise.

Alors qu’Apple et ses concurrents chinois se tournent vers des promotions de prix dans un environnement macroéconomique faible sur le continent, Huawei devra s’appuyer sur la force de sa marque pour résister à ces vents contraires, selon Wong d’IDC.

« Les contraintes de production semblent être un obstacle pour Huawei, mais cela peut aussi être une tactique marketing. [to create greater demand]”, a déclaré Wong.