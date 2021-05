Apple Silicon à 40 cœurs pour alimenter le futur Mac Pro, le nouveau Mac mini également en préparation

Après le lancement de sa première puce M1, Apple travaille à élargir son portefeuille de silicium pour alimenter ses futurs appareils. Bloomberg dit qu’il a des informations internes sur un nouveau Mac Pro et un Mac mini haut de gamme.

Selon certaines rumeurs, le Mac Pro serait jusqu’à deux fois plus petit que son prédécesseur, mais nous avons maintenant des informations sur ses composants internes. Deux versions de l’appareil seront disponibles – une avec une puce à 20 cœurs et une autre avec une puce à 40 cœurs, tandis que le GPU aura 64 ou 128 cœurs. Nommés de code 2C-Die et 4C-Die, les nouveaux Mac Pro adopteront 16 et 32 ​​cœurs hautes performances, les cœurs économes en énergie pour les charges inférieures.

En ce qui concerne le Mac mini, l’appareil devrait offrir une mise à niveau significative par rapport à l’existant. Il utiliserait un processeur à 10 cœurs et 32 ​​ou 64 cœurs de processeur graphique. Le châssis ajoutera deux ports supplémentaires en plus des deux existants et prendra en charge jusqu’à 64 Go de RAM.

La source ajoute que le projet Mac mini haut de gamme en est encore à ses débuts et pourrait être repoussé ou complètement abandonné. La mise à jour de son plus grand iMac avec un Apple Silicon est également en cours, mais aucun détail n’est apparu jusqu’à présent.

