Apple signe un accord avec le podcasteur Futuro Studios, selon un rapport

La tentative d’Apple d’être une entreprise de médias a déjà remporté des succès, avec des Emmy Awards pour ses séries télévisées, telles que Ted Lasso et l’émission du matinet un Oscar du meilleur film pour son film situé dans la communauté des sourds, CODA. Maintenant, Apple semble être à la recherche d’une nouvelle inspiration, concluant un accord avec un développeur de podcasts primé, Futuro Studios.

Selon les termes de l’accord, rapporté par Bloomberg mercredi, Apple financera le développement et la production de podcasts en échange de “première chance de transformer n’importe quel podcast en film ou en émission de télévision.” Ni Apple ni Futuro n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette décision, qui serait dirigée par le studio de télévision d’Apple et non par sa division de podcast, marque une autre façon pour le géant de la technologie de développer son activité d’abonnement multimédia à 5 $ par mois, Apple TV Plus, lancée en 2019.

Apple a aidé à populariser le terme “podcast” lorsqu’il a adopté la technologie dans le cadre de son lecteur de musique et logiciel iPod et iTunes il y a plus de dix ans. Le format d’émission de radio téléchargeable est devenu particulièrement populaire car le streaming musical s’est généralisé avec des services tels que Apple Music, Amazon Music, YouTube Music Premium, Tidal et Spotify.

Spotify en particulier a cherché à devenir un acteur central de l’industrie du podcast, en achetant des studios comme Gimlet Media, créateur de Crimetown et Heavyweight. Gimlet produit également le podcast quotidien du Wall Street Journal, le journal. Spotify a également un accord d’exclusivité avec Joe Rogan, dont le podcast homonyme est l’un des plus populaires — et controversé — sur la planète.

Le rapport de Bloomberg n’indique pas qu’Apple augmentera ses efforts de podcasting, du moins pas maintenant. Au lieu de cela, a déclaré Bloomberg, Apple exploitera probablement la relation pour d’autres idées pour son service Apple TV Plus.