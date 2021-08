Apple signalera à la loi les images d’abus sexuels sur des enfants sur iCloud

Mais de nombreux utilisateurs sensibles à la vie privée reculent encore devant les logiciels qui informent les gouvernements du contenu d’un appareil ou dans le cloud, et peuvent réagir négativement à cette annonce, d’autant plus qu’Apple a défendu avec véhémence le chiffrement des appareils et opère dans des pays avec moins de protections vocales que le nous

Cela représente également un test pour Apple, qui affirme que son système est plus privé pour les utilisateurs que les approches précédentes pour éliminer les images illégales d’abus sexuels sur des enfants, car il utilise une cryptographie sophistiquée à la fois sur les serveurs d’Apple et sur les appareils des utilisateurs et ne scanne pas les images réelles, seulement des hachages.

Avant qu’une image ne soit stockée dans l’iCloud d’Apple, Apple compare le hachage de l’image à une base de données de hachages fournie par le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Cette base de données sera distribuée dans le code d’iOS à partir d’une mise à jour vers iOS 15. Le processus de correspondance est effectué sur l’iPhone de l’utilisateur, et non dans le cloud, a déclaré Apple.

Si Apple détecte alors un certain nombre de fichiers violant dans un compte iCloud, le système téléchargera un fichier qui permettra à Apple de déchiffrer et de voir les images sur ce compte. Une personne examinera manuellement les images pour confirmer s’il y a ou non une correspondance.

Apple ne pourra examiner que les images qui correspondent au contenu déjà connu et signalé à ces bases de données – il ne sera pas en mesure de détecter les photos des parents de leurs enfants dans le bain, par exemple, car ces images ne feront pas partie de la base de données NCMEC.

Si la personne effectuant l’examen manuel conclut que le système n’a pas commis d’erreur, Apple désactivera le compte iCloud de l’utilisateur et enverra un rapport au NCMEC ou informera les forces de l’ordre si nécessaire. Les utilisateurs peuvent déposer un recours auprès d’Apple s’ils pensent que leur compte a été signalé par erreur, a déclaré un représentant d’Apple.

Le système ne fonctionne que sur les images téléchargées sur iCloud, que les utilisateurs peuvent désactiver, a déclaré Apple. Les photos ou autres images sur un appareil qui n’ont pas été téléchargées sur les serveurs Apple ne feront pas partie du système.

Certains chercheurs en sécurité ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que cette technologie pourrait éventuellement être utilisée pour identifier d’autres types d’images, telles que des photos d’une manifestation politique. Apple a déclaré que son système est conçu de manière à ne fonctionner et ne peut fonctionner qu’avec des images cataloguées par le NCMEC ou d’autres organisations de sécurité des enfants, et que la façon dont il construit la cryptographie l’empêche d’être utilisée à d’autres fins.

Apple ne peut pas ajouter de hachages supplémentaires à la base de données, a-t-il déclaré. Apple a déclaré qu’il présentait son système à des experts en cryptographie pour certifier qu’il peut détecter des images illégales d’exploitation d’enfants sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

Apple a dévoilé la fonctionnalité jeudi ainsi que d’autres fonctionnalités destinées à protéger les enfants des prédateurs. Dans une fonctionnalité distincte, Apple utilisera l’apprentissage automatique sur l’iPhone d’un enfant avec un compte familial pour brouiller les images pouvant contenir de la nudité, et les parents peuvent choisir d’être alertés lorsqu’un enfant de moins de 13 ans reçoit du contenu sexuel dans iMessage. Apple a également mis à jour Siri avec des informations sur la façon de signaler l’exploitation des enfants.