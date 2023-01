Apple serait prêt à soumissionner pour les droits de diffusion de la Premier League anglaise

Apple serait en train de préparer une offre pour acquérir les droits de diffusion nationaux de la Premier League anglaise, selon un rapport du tabloïd britannique Le courrier quotidien.

Le journal affirme qu’Apple soumettra une offre plus tard cette année lorsque le processus d’appel d’offres pour le prochain ensemble de droits commencera avant que l’accord actuel de trois ans de la Premier League avec Sky Sports et BT Sport ne se termine en 2025.

Le rapport suit après la NFL aux États-Unis a annoncé qu’Apple avait signé un partenariat pluriannuel avec Apple Music pour sponsoriser le Super Bowl Halftime Showla performance musicale la plus regardée de l’année dans le monde à partir de cette année, et – plus particulièrement – que l’application Apple TV diffusera exclusivement des matchs en direct de la Major League Soccer à partir de 2023démontrant l’empressement d’Apple à diffuser des sports en direct via son service Apple TV.

Les soumissionnaires rivaux pour les droits de diffusion de la Premier League anglaise comprendront probablement Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Video.

Le Daily Mail rapporte que de nombreux clubs de football anglais avec des propriétaires américains, comme Chelsea sous Todd Boehly, sont convaincus qu’à 5,1 milliards de livres sterling sur trois ans, les droits actuels sont sous-évalués et se tournent vers les entreprises technologiques américaines pour faire grimper le prix, avec Apple susceptible de soumettre un accord de plusieurs milliards de livres qui pourrait voir Sky Sports perdre ses droits exclusifs de diffusion de la Premier League anglaise depuis 1992.