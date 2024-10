Apple serait prêt à démarrer la production de masse sur le MacBook Air M4

Apple est prêt à commencer la production en série de modèles de MacBook Air M4 avant une sortie début 2025, rapports Mark Gurman de Bloomberg.

Les nouveaux modèles de MacBook Air 13 et 15 pouces conserveront le design de la génération précédente, et la puce M4 sera le seul changement significatif, explique Gurman. Cette mise à niveau fait partie de la décision d’Apple d’équiper l’ensemble de sa gamme Mac de puces M4, ajoute-t-il.

Le premier ensemble de Mac à recevoir les puces M4, M4 Pro et M4 Max sera dévoilé la semaine prochaine, a déclaré Gurman. Si les rumeurs précédentes se confirment, la mise à jour initiale inclura les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, le Mac mini et l’iMac. Suite à cela, les modèles MacBook Air devraient recevoir la mise à niveau de la puce M4 entre janvier et mars 2025.

Mac Studio était également en lice pour une mise à niveau M4 aux côtés des MacBook Air, mais elle a maintenant été repoussée de quelques mois et sera publiée entre mars et juin 2025, ajoute Gurman. Apple travaille également sur le nouveau Mac Pro. La machine haut de gamme, qui a reçu la mise à niveau M2 Ultra l’année dernière, devrait recevoir une puce M4 premium l’année prochaine.

Egalement disponible pour 2025 : l’iPhone SE 4.

Recommandé par nos rédacteurs

Sur le plan logiciel, Apple s’apprête à déployer son premier ensemble de fonctionnalités Apple Intelligence avec iOS 18.1 le 28 octobre. Si vous possédez un iPhone 15 Pro ou version ultérieure, assurez-vous de garder votre appareil à jour pour recevoir les fonctionnalités d’IA.

Fan de pomme ? Inscrivez-vous à notre Brief Apple hebdomadaire pour les dernières nouvelles, critiques, conseils et bien plus encore, directement dans votre boîte de réception. Cette newsletter peut contenir des publicités, des offres ou des liens d’affiliation. L’abonnement à une newsletter indique votre consentement à notre Conditions d’utilisation et politique de confidentialité. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire des newsletters.