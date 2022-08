Apple serait en pourparlers pour fabriquer des montres Apple et des MacBook au Vietnam

Apple est en pourparlers pour produire pour la première fois des montres Apple, des MacBook et des HomePod au Vietnam, Nikkei Asie dit mercredi.

Cela montre à nouveau comment Apple tente d’étendre sa fabrication en dehors de la Chine, alors qu’elle lutte contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées aux blocages de Covid et à l’augmentation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Apple a demandé aux fournisseurs de mettre en place une ligne de production de tests MacBook, et les fournisseurs ont commencé à tester la production d’Apple Watch, selon le rapport. La société serait toujours en pourparlers pour construire des haut-parleurs HomePod dans le pays.

Les ventes de Mac ont été en deçà des attentes du consensus au cours du troisième trimestre fiscal d’Apple, et les ventes ont chuté de plus de 10 % d’une année sur l’autre. Les revenus de l’iPad d’Apple ont dépassé les attentes, mais ont diminué de 2 % d’une année sur l’autre. Le PDG Tim Cook a déclaré que cela était dû aux contraintes d’approvisionnement et à la force du dollar.

Apple fabrique déjà des AirPods au Vietnam et aurait commencé à déplacer une partie de sa production d’iPad vers le pays en juin.

Un porte-parole d’Apple n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.