Apple serait en pourparlers pour fabriquer des AirPods et des Beats en Inde

Apple a demandé à ses fournisseurs de commencer à fabriquer certains de ses écouteurs AirPods et Beats en Inde dès l’année prochaine, selon un Rapport Nikkei Asie Mercredi.

Les pourparlers marquent la dernière tentative de la société pour réduire le risque de perturbations de la chaîne d’approvisionnement en Chine en raison des blocages de Covid et de l’augmentation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Apple aurait été en pourparlers en août pour transférer certaines de ses montres Apple, MacBook et HomePods au Vietnam, et il a annoncé en septembre qu’il assemblait certains de ses téléphones phares iPhone 14 en Inde.

Apple dépend toujours fortement de la Chine pour la majorité de la production d’iPhone.

Foxconn, l’un des partenaires de fabrication d’Apple, fabriquera les écouteurs Beats en Inde et s’efforcera d’y fabriquer des AirPod à l’avenir, selon le rapport. Luxshare Precision Industry, qui produit les AirPods d’Apple au Vietnam et en Chine, contribuera également aux efforts de production d’AirPods en Inde.

Apple cherche à augmenter ses ventes en Inde, le deuxième marché mondial des smartphones. Et bien que le passage d’Apple à la production en Inde visait initialement à augmenter les ventes, il traite désormais le pays davantage comme une base de production stratégique, selon le rapport.

L’Inde s’efforcera d’attirer de nouveaux investissements en dépensant plus de 30 milliards de dollars dans sa chaîne d’approvisionnement électronique, a déclaré Nikkei Asia.

Un représentant d’Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.