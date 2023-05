Apple serait en discussion avec des hôtels pour améliorer l’expérience AirPlay sur les téléviseurs

Apple serait en pourparlers avec les hôtels sur les moyens d’améliorer l’expérience AirPlay sur les téléviseurs partagés, comme ceux que l’on trouve dans les chambres d’hôtel et d’autres lieux tels que les centres de conférence et les espaces de divertissement, selon Bloomberg.

AirPlay permet aux utilisateurs de partager des vidéos, des photos, de la musique et plus encore à partir d’appareils Apple, notamment iPhone, iPad et Mac, vers un téléviseur ou un système audio pris en charge. La mise en miroir AirPlay permet aux utilisateurs de partager ce qui se trouve sur leur appareil Apple (sites Web, présentations, feuilles de calcul) avec tout le monde dans la pièce.

Selon Bloomberg, dans le cadre de la prochaine mise à jour iOS 17 d’Apple, le fabricant d’iPhone a discuté avec les hôtels des moyens d’augmenter l’adoption d’AirPlay dans les chambres et d’améliorer l’expérience globale pour permettre aux clients de connecter leur appareil à la télévision partagée du lieu pendant leur séjour.

On ne sait pas encore jusqu’où les discussions sont allées ou quelles améliorations Apple a suggérées.