Apple s’empare de l’un des meilleurs éditeurs d’images non-Adobe, Pixelmator

Pixelmator, la société lituanienne qui fabrique des outils de retouche photo populaires sur Mac, a a accepté d’être racheté par Apple.

La société affirme que, dans l’attente de l’approbation réglementaire, il n’y aura « aucun changement important aux applications Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator pour le moment », mais « restez à l’écoute des mises à jour passionnantes à venir ». L’équipe Pixelmator, aujourd’hui âgée de 17 ans, précise que son staff va rejoindre Apple. Les détails du prix d’acquisition n’ont pas été rendus publics.

Les fans des applications Pixelmator, qui sont notamment des achats uniques, contrairement aux outils d’Adobe, espèrent peut-être que ces « mises à jour passionnantes » n’incluent pas la sublimation de Pixelmator dans un produit Apple dans le futur, tandis que les applications Pixelmator disparaissent.

L’approbation réglementaire n’est peut-être pas une simple formalité. Adobe a dû abandonner son projet d’acquisition de la société de logiciels de conception Figma, pour 20 milliards de dollars, après que les régulateurs du Royaume-Uni et de l’Union européenne ont manifesté leur opposition à l’accord et lancé des enquêtes. Des objections similaires ont émergé en Europe à propos de la tentative d’achat d’iRobot par Amazon, tandis que la plus grande acquisition jamais réalisée par Microsoft, l’achat d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, a trouvé un chemin à parcourir.