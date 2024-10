Apple semble être à fond sur l’IA, et sauter une actualisation de l’iPad 11 cette année en est un signe

Apple a actualisé l’iPad mini la semaine dernière, avec une puce A17 Pro et la prise en charge d’Apple Intelligence. Cependant, c’était la seule annonce. Il n’y a pas eu d’actualisation du modèle de base iPad. C’était prévu auparavant, mais cela reste un peu déroutant. Le courant iPad de base a plus de deux ans, pourquoi Apple le laisse-t-il obsolète ?

Historique de base de l’iPad

Apple a introduit ce que nous appelons actuellement l’iPad d’entrée de gamme en 2017. Bien que le modèle actuel soit le 10ème générationle caractère budgétaire de la gamme de produits a commencé avec la 5ème génération. Après le iPad Air sorti en 2013, l’iPad 4 a finalement été abandonné, créant un grand écart entre les actualisations « iPad ».

Avec le nouvel iPad (5e génération), Apple a décidé de créer un produit destiné au grand public, notamment dans le domaine de l’éducation. Il a supprimé toutes les peluches et s’en est tenu à l’essentiel, en ignorant le dernier chipset, l’écran laminé et la prise en charge de l’Apple Pencil. Il disposait également d’une quantité de stockage limitée : seulement 32 Go. Cependant, à 329 $, c’était une bonne affaire.

Apple a ensuite actualisé ce produit chaque année, en ajoutant la prise en charge de l’Apple Pencil et une puce plus récente avec la 6e génération, un écran plus grand avec la 7e génération, une puce plus récente et une charge rapide avec la 8e génération, et plus de stockage, une puce plus rapide, et une caméra Center Stage avec la 9e génération.

Après cela, un an plus tard, nous avons eu droit au plus grand rafraîchissement de l’histoire du modèle de base iPad avec le 10ème génération. Il a hérité du langage de conception moderne de l’iPad, a acquis des couleurs amusantes et est passé à l’USB-C. Cependant, il restait fidèle à la formule originale, conservant un ancien chipset, un écran non laminé et aucun support pour l’Apple Pencil 2. Il devait toujours utiliser l’Apple Pencil 1 via un adaptateur bizarre, puisque l’Apple Pencil 1 utilisait Lightning. , tandis que le iPad10 utilisé USB-C.

Pourquoi sauter une actualisation ?

Le iPad de base actuel a plus de 2 ans. Il dispose actuellement d’une puce A14, qui avait environ 2 ans lors de son lancement. Apple place généralement un chipset vieux d’environ 2 ans dans le iPad de base à chaque rafraîchissement. Et je pense que c’est peut-être la raison de l’absence d’un nouveau iPad.

Apple ne veut probablement pas commercialiser un nouveau produit sans Apple Intelligence, car ils en ont fait une partie très importante de tout marketing de nouveaux produits. Si l’on veut suivre l’histoire, une actualisation actuelle de l’iPad 11 aurait la puce A16, qui ne serait pas compatible avec Apple Intelligence.

Bien sûr, ils pourraient peut-être équiper une puce A16 et 8 Go de RAM, mais je doute qu’Apple veuille optimiser Apple Intelligence pour du matériel encore plus bas de gamme, surtout s’il ne s’agissait que d’un seul appareil.

Avec le les iPad Au prix actuel de 349 $, il est peu probable qu’Apple soit même en mesure d’équiper un chipset plus récent que l’A16 dans l’appareil. De plus, avec le iPad mini 7 En utilisant l’A17 Pro au lieu de l’A18, il semble qu’Apple ne veuille pas mettre trop de pression sur le processus 3 nm de deuxième génération, qui a probablement une capacité limitée. Mettre la dernière puce dans leur produit le moins cher n’est pas viable.

Je pense qu’après tout, un modèle de base iPad actualiser tout en prenant également en charge Apple Intelligence était probablement improbable cette année, c’est pourquoi Apple a ignoré la mise à jour de son iPad le plus populaire pour la deuxième année consécutive.

Avec tout ce contexte derrière nous, vous vous demandez peut-être : quand vont-ils réellement actualiser le modèle de base iPad? Au départ, nous l’espérions pour cet automne, mais cela n’a jamais abouti. Le spécialiste de l’affichage, Ross Young, a ensuite déclaré que les expéditions de panneaux étaient en cours ce mois-ci, suggérant une sortie au printemps. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a un calendrier moins optimiste :

L’iPhone SE bénéficiera de ces fonctionnalités en mars, et le iPad d’entrée de gamme sera probablement mis à jour plus tard dans l’année.

Nous envisageons donc potentiellement une actualisation à l’automne 2025. À ce stade, l’iPhone 17 serait déjà disponible, libérant de la capacité pour que le produit le plus populaire d’Apple puisse utiliser l’ancienne puce A18 de l’iPhone 16. Cela permettrait à Apple Intelligence, même si ce serait un peu étrange pour le iPad de base avoir une meilleure puce que la iPadminialors peut-être qu’ils lui donneront également une autre actualisation l’automne prochain.

iPadmini utilise de toute façon les restes de puces A17 Pro provenant de la production de l’iPhone 15 Pro, ils sont donc en quantité limitée. Il y a de fortes chances qu’ils actualisent l’iPad mini dès que nécessaire. Compte tenu du fait que le modèle de base iPad est un volume nettement supérieur à celui iPadminije ne le vois pas suivre la même stratégie A17 Pro.

Conclure

Dans l’ensemble, il semble fort probable qu’Apple n’ait pas actualisé le iPad de base car ne pas avoir d’Apple Intelligence serait peut-être mauvais pour l’optique. Quoi qu’il en soit, nous n’obtiendrons pas de mise à jour avant fin 2025 selon Mark Gurman, ce qui signifie qu’Apple vendra un produit vieux de 3 ans avec un chipset vieux de 5 ans lorsqu’il sera enfin mis à jour.

C’est assez préoccupant pour le support logiciel à long terme, mais c’est apparemment notre réalité. En attendant, Apple bénéficiera de fonctionnalités supplémentaires iPad Air ventes de clients qui se soucient de l’ensemble des fonctionnalités Apple Intelligence, mais souhaitent respecter un budget.

Que pensez-vous du fait qu’Apple semble s’intéresser à Apple Intelligence ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.

