Apple s’efforce de supprimer le déclencheur “Hey” dans “Hey Siri”, déclare Gurman

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui est sorti avec son hebdomadaire Bulletin de mise sous tension aujourd’hui.

Selon Gurman, Apple travaille sur la phrase de déclenchement révisée depuis plusieurs mois et pourrait publier le changement l’année prochaine ou l’année suivante, le fabricant d’iPhone ayant apparemment testé le mot de réveil simplifié avec les employés et collecté des données avant la publication.

Gurman dit: «La complexité implique que Siri soit capable de comprendre la phrase singulière« Siri »dans plusieurs accents et dialectes différents. Avoir deux mots – “Hey Siri” – augmente la probabilité que le système capte correctement le signal.

Power On : Apple travaille sur un grand changement pour Siri : supprimer le « Hey » de « Hey Siri » pour simplifier la phrase de réveil. https://t.co/AMupKsxQwO —Mark Gurman (@markgurman) 6 novembre 2022

“Apple a également conçu d’autres changements. Il intégrera plus profondément l’assistant vocal dans les applications et services tiers et améliorera sa capacité à comprendre les utilisateurs et à adopter la bonne ligne de conduite.