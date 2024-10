Apple Seeds iOS 18.1 et iPadOS 18.1 Release Candidates avec Apple Intelligence

Apple a fourni aujourd’hui aux développeurs et aux bêta-testeurs publics les versions candidates d’iOS 18.1 et d’iPadOS 18.1 pour continuer à tester les fonctionnalités d’Apple Intelligence. La version candidate du logiciel arrive une semaine après qu’Apple ait lancé les septièmes versions bêta d’iOS 18.1 et d’iPadOS 18.1.



Les mises à jour peuvent être téléchargées depuis l’application Paramètres sur un appareil compatible en accédant à Général > Mise à jour du logiciel. A noter qu’Apple Intelligence propose toujours un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16 à faire fonctionner.

Apple Intelligence comprend des outils d’écriture disponibles partout où le texte peut être sélectionné et modifié, et peuvent être utilisés pour vérifier l’orthographe, corriger la grammaire, réécrire avec un nouveau ton et résumer le texte.

Siri a un nouveau design avec une lueur subtile autour de l’écran, et il existe une fonction Type to ‌Siri‌ pour que vous n’ayez pas à parler à ‌Siri‌. ‌Siri‌ peut vous suivre si vous trébuchez sur vos mots et peut maintenir le contexte entre les demandes. Safari peut résumer les articles et il existe un nouveau mode de mise au point Réduire les interruptions.

Les réponses intelligentes sont disponibles dans Messages et Mail, et l’application Mail affiche les messages urgents et les place en haut de votre boîte de réception. Photos dispose d’une fonction Memory Movie permettant de créer des diaporamas basés sur des descriptions textuelles, et vous pouvez enregistrer, transcrire et résumer les appels téléphoniques. La transcription et le résumé sont également disponibles pour tout enregistrement audio.

Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités actuellement disponibles dans les versions bêta, consultez notre guide Apple Intelligence. Image Playground, Genmoji et d’autres nouvelles fonctionnalités de ‌Siri‌ n’ont pas encore été implémentées.

La mise à jour inclut également l’enregistrement et la transcription des appels téléphoniques sur tous les appareils, et ajoute la possibilité de prendre des photos spatiales sur les modèles ‌iPhone 15‌ Pro.