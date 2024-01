Apple Seeds iOS 17.3 et iPadOS 17.3 versions candidates

Apple a lancé aujourd’hui les versions candidates des prochaines mises à jour iOS 17.3 et iPadOS 17.3 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics, les mises à jour étant disponibles une semaine après la sortie des troisièmes versions bêta d’iOS 17.3 et d’iPadOS 17.3.

Les développeurs enregistrés peuvent participer aux versions bêta en ouvrant l’application Paramètres, en accédant à la section Mise à jour logicielle, en appuyant sur l’option « Mises à jour bêta » et en activant la version bêta du développeur iOS 17 ou iPadOS 17. Un identifiant Apple associé à un compte développeur est requis pour télécharger et installer la version bêta.

iOS 17.3 introduit une fonctionnalité de protection des appareils volés qui limite l’accès à vos informations privées au cas où quelqu’un obtiendrait à la fois votre iPhone et votre mot de passe. Lorsqu’il est activé, il nécessite une vérification d’identité Face ID ou Touch ID pour effectuer des tâches telles que accéder aux mots de passe dans le trousseau iCloud, désactiver le mode perdu, effectuer des achats via Safari avec des informations d’identification de paiement enregistrées, et plus encore.

Il existe également des fonctionnalités qui nécessitent une vérification et avoir un délai d’une heure pour y accéder, par exemple en modifiant un code d’accès ‌Apple ID‌, un code d’accès ‌iPhone‌, en désactivant Find My et en désactivant ‌Face ID‌. Plus de détails peuvent être trouvés dans notre article sur la protection des appareils volés.

La mise à jour ajoute également des listes de lecture collaboratives Apple Music, une fonctionnalité qui permet aux abonnés Apple Music de partager des listes de lecture avec d’autres pour créer des listes de chansons partagées. Les listes de lecture collaboratives sont simples à utiliser, peuvent être partagées avec un lien et prennent en charge les réactions emoji.

Enfin, la mise à jour ajoute un nouveau fond d’écran Unity Bloom pour ‌iPhone‌ et iPad.

Les versions candidates d’iOS 16.7.5, iPadOS 16.7.5, iOS 15.8.1, iPadOS 15.8.1 avec des correctifs de sécurité pour les appareils plus anciens sont également disponibles.

Apple a annoncé aujourd’hui qu’iOS 17.3 et iPadOS 17.3 seraient publiés la semaine prochaine.

Les notes de version complètes pour iOS 17.3 sont ci-dessous :