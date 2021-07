Apple sécurise davantage de fournisseurs de mini-LED, les MacBook Pro 14″ et 16″ sont sur le point d’être lancés en septembre

Il semble qu’Apple se soit aligné et a obtenu deux autres fournisseurs pour les panneaux mini-LED qui seront utilisés dans les prochains MacBook Pro 14″ et 16″. Plus tôt ce mois-ci, DigiTimes a rapporté qu’Osram Opto Semiconductors a été signé, maintenant la publication ajoute que Zhen Ding Technology et Tripod Technology ont rejoint la chaîne d’approvisionnement. Ou plutôt ils y ont élargi leurs rôles.

Zhen Ding fournit déjà à Apple des cartes de rétroéclairage mini-LED pour l’iPad Pro 12.9 (2021), le premier appareil de la société à utiliser un écran mini-LED. Zhen Ding serait en train d’étendre sa capacité de production pour répondre à la demande supplémentaire des commandes de MacBook.

L’usine de production de Tripod a été approuvée par Apple et commencera la production de cartes de rétroéclairage au troisième trimestre de cette année. Le trépied fait également déjà partie de la chaîne d’approvisionnement mini-LED d’Apple qui a aidé à construire le nouvel iPad Pro 12.9.

Explication d’Apple sur le fonctionnement de l’écran mini-LED de l’iPad Pro 12.9

Cela signifie que les MacBook Pro 14″ et 16″ avec écrans mini-LED sont sur la bonne voie pour être lancés dans la dernière partie du troisième trimestre, selon des sources. La date de lancement probable est en septembre.

Les nouveaux ordinateurs portables devraient apporter un nouveau chipset de la série M, baptisé Apple M1X, qui aura un nombre de cœurs CPU et GPU plus élevé et un assortiment élargi de périphériques – par exemple plus de deux ports Thunderbolt, un port HDMI, un lecteur SD et plus encore ( y compris le retour du connecteur MagSafe).

