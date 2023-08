Apple s’attendrait à ce que l’iPhone 15 Max soit son plus gros vendeur

Apple est actuellement en tête du classement des smartphones, du moins en termes de nombre d’expéditions de téléphones. Mais pour sa prochaine version de l’iPhone 15, le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, devrait expédier davantage de son édition de smartphone la plus chère que toute autre version, selon un analyste bien connu de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities a écrit lundi soir, l’iPhone Pro Max, qui selon certaines rumeurs a également été surnommé iPhone 15 Ultra, représentera 35 à 40 % de toutes les expéditions d’iPhone 15. C’est de loin la part la plus élevée de les quatre éditions devraient débuter le mois prochain vers le 12 septembre.

De plus, Kuo a déclaré qu’il s’attend à ce que les livraisons d’iPhone plus chères augmentent de 10 à 20 % de plus au premier semestre 2024 par rapport à l’iPhone 14 Pro Max de la même période de cette année.

Il y a il se passe beaucoup de choses avec le prochain grand iPhone de l’entreprise. D’une part, il devrait abandonner son cadre en aluminium et opter pour un corps en titane plus solide. Les iPhone 15 les plus chers devraient également inclure un bouton « Action » plutôt que la bascule de sourdine habituelle, permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement à certaines applications ou fonctions sans avoir à effectuer une recherche sur leur écran d’accueil. Il pourrait également obtenir plus de RAM et un capteur de caméra arrière de type périscope. Kuo a déclaré qu’Apple s’engageant dans cette direction augmenterait le nombre d’expéditions de capteurs périscopes de 70 % d’ici 2024.

Certains spéculent encore que ces nouveaux ajouts entraîneront également une augmentation des coûts. Kuo a également déclaré que les objectifs périscopes coûtent trois ou quatre fois plus cher que les autres capteurs haut de gamme. Cela, ainsi que les autres ajouts Pro, ont donné du crédit à des rumeurs sur les coûts de départ de l’iPhone 15 Ultra pourraient être entre 1 200 $ et 1 300 $, soit plus que les versions actuelles de l’iPhone 14 Pro Max. Cette hausse des prix pourrait freiner les attentes de ventes d’Apple, ce qui, pour être clair, n’a pas été le cas. ça va très bien depuis l’année dernière. PDG d’Apple Tim Cook a souligné un ralentissement total des ventes de smartphones lors de son dernier rapport sur les résultats trimestriels.

Même si Kuo a raison et qu’Apple met plus d’espoir dans sa ligne téléphonique ultra et ultra chère, un autre analyste réputé, Jeff Pu s’attendrait à ce qu’Apple expédie globalement moins d’iPhone 15 par rapport aux estimations précédentes.

Pourtant, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Apple s’oriente dans cette direction. En tant que cabinet d’études Omdia cité dans son deuxième suivi annuel du marché des modèles de smartphones (repéré par Autorité Android), le smartphone le plus expédié au premier semestre 2023 était l’iPhone 14 Pro Max. Le deuxième était l’iPhone 14 Pro. Apple a occupé les 4 premières places des expéditions mondiales de smartphones, mais comparez cela à 2022, lorsque l’iPhone 13 ordinaire était son appareil le plus expédié.

Pourtant, les livraisons globales de smartphones ont diminué, ce qui indique que de plus en plus d’utilisateurs se sentent simplement à l’aise avec leur téléphone actuel. Apple espère peut-être que toutes ces fonctionnalités supplémentaires pour ses iPhones les plus chers attireront les utilisateurs hors de leur zone de confort et les rendront plus disposés à abandonner et à changer.