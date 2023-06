Apple s’attend à voir une forte demande pour les modèles d’iPhone 15 non Pro en raison de la mise à niveau de l’appareil photo 48MP

Selon les rumeurs, Apple étendrait son système d’appareil photo de 48 mégapixels que l’on trouvait auparavant exclusivement sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max aux quatre modèles d’iPhone 15y compris l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus non Pro, ce qui pourrait entraîner une forte demande des consommateurs pour les modèles d’iPhone 15 non Pro.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus utilisent actuellement un système d’appareil photo de 12 mégapixels, avec l’objectif supposé de 48 mégapixels pour marquer une augmentation significative de la capacité de l’appareil photo pour les modèles non Pro, qui ont pris du retard sur l’iPhone 14 Pro et le prix plus élevé. iPhone 14 Pro Max en termes de demande des consommateurs depuis son lancement l’année dernière.

Le prix plus abordable et les fonctionnalités similaires aux populaires iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max haut de gamme devraient voir Apple vendre plus de modèles d’iPhone non Pro qu’avec les iPhone 14 et iPhone 14 Plus de génération actuelle.

En plus du nouveau système de caméra, Apple devrait apporter l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro aux quatre modèles d’iPhone 15 cette annéerendant la fonctionnalité disponible pour la première fois et pas seulement sur les modèles de la série « Pro », une autre décision qui devrait entraîner une forte demande des consommateurs pour les appareils de niveau régulier.

Selon certaines rumeurs, les nouveaux appareils seront disponibles dans une nouvelle couleur — cyan-vertet que les nouveaux modèles auront un design arrière en «verre dépoli», correspondant à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max.