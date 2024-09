Apple s’apprête à faire entrer l’iPhone dans l’ère de l’IA générative

Chez Apple « C’est l’heure de briller » Demain, le géant de l’électronique grand public va propulser l’iPhone dans l’ère de l’IA générative avec une nouvelle famille d’appareils qui combinent leurs puissants NPU avec ce qui sera à terme une gamme beaucoup plus large de capacités d’IA. La seule question est de savoir quand : la plupart des fonctionnalités d’IA présentées par Apple lors de son événement WWDC en juin ne seront pas disponibles au lancement.

« C’est l’heure de briller » Le lancement de l’événement aura lieu le lundi 9 septembre à 10h00 PT/13h00 ET. C’est un jour plus tôt que d’habitude, mais Apple tente d’éviter un désastre potentiel en matière de relations publiques en déplaçant l’événement de lancement avant mardi. C’est à ce moment-là que l’UE annoncera si Apple est coupable d’avoir conspiré pour sous-payer les impôts avec le gouvernement irlandais. Si elle est reconnue coupable, Apple pourrait devoir renoncer à la totalité des 14 milliards de dollars de facture fiscale actuellement détenus sous séquestre.

Quel que soit le jour, l’événement annuel de lancement de l’iPhone d’Apple chaque mois de septembre est de loin le plus important, ce produit étant responsable de près de 50 % de ses revenus au cours du même trimestre de l’année précédente. Mais l’événement de cette année est particulièrement spectaculaire car les ventes d’iPhone se sont stabilisées au cours des deux dernières années et Apple compte sur un coup de pouce d’un ensemble de fonctionnalités d’IA qui ne sont pas encore prêtes. Parmi celles qui devraient faire leurs débuts lundi, on trouve un Siri remanié et alimenté par l’IA, ce qui explique le nom de l’événement : dans iOS 18, Siri annonce son apparition à l’écran en affichant un effet lumineux sur les bords de l’écran.

La plupart des annonces d’Apple ont été divulguées à plusieurs reprises, notamment par Bloomberg, une source fiable. Mark Gurman. Lui et d’autres évoquent une mise à jour matérielle mineure, avec la même gamme de base que l’année dernière. Les modèles iPhone 16 Pro seront dotés de processeurs et de NPU plus rapides ainsi que de suffisamment de RAM (8 Go) pour gérer les tâches d’IA sur l’appareil, et ils seront dotés d’écrans légèrement plus grands et d’un nouveau bouton d’appareil photo dédié. L’iPhone 16 Pro et Pro Max bénéficieront également d’un objectif d’appareil photo ultra-large amélioré de 48 MP et d’une nouvelle couleur Gold Titanium qui remplace Blue Titanium.

L’iPhone 16 de base et l’iPhone 16 Plus reprendront le bouton Action qui a fait ses débuts sur l’iPhone 15 Pro l’année dernière, de nouvelles couleurs et d’autres changements mineurs.

L’Apple Watch va connaître une série de mises à jour majeures demain, a déclaré Gurman, les trois modèles étant mis à jour simultanément pour la première fois. L’Apple Watch Series 10 bénéficie d’un écran plus grand et d’un boîtier plus fin, tandis que l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Ultra 2 bénéficieront de mises à jour plus petites, principalement internes.

Apple va également mettre à niveau ses écouteurs AirPods de base et ajouter un nouveau modèle de milieu de gamme, qui ressembleront tous deux aux AirPods Pro 2 et seront livrés avec des boîtiers USB-C similaires. Le modèle de milieu de gamme aura des capacités ANC (annulation active du bruit), comme les AirPods Pro 2, et un boîtier haut de gamme avec un haut-parleur.

Je suppose qu’Apple précisera son calendrier d’ajout de fonctionnalités d’intelligence artificielle supplémentaires d’Apple Intelligence au-delà de la série iPhone 16 et du lancement d’iOS 18. Mais la société prévoit également d’autres lancements de produits dans les mois à venir, notamment pour le Mac : Apple mettra probablement à niveau son matériel MacBook Pro, Mac mini et iMac avec des puces Apple Silicon M4 en octobre ou novembre, parallèlement à un nouvel iPad Mini et, peut-être, à un iPad de base. Des AirPods Pro et AirPods Max mis à jour suivront, bien que le calendrier ne soit pas clair. Un iPhone SE mis à jour est toutefois prévu pour 2025, tout comme une mise à niveau M4 pour le MacBook Air.

À demain. Cela devrait être intéressant.