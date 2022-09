Apple s’apprête à augmenter le prix des applications en Europe

Apple a révélé son intention d’augmenter le prix des applications App Store, des achats intégrés et des abonnements aux applications sur iOS, iPadOS et macOS en Europe et dans un certain nombre d’autres pays. On dit que le changement de prix aide à équilibrer le prix des applications dans le monde entier au milieu des fluctuations monétaires, Apple le présentant comme une excellente décision pour les développeurs.

Il y a un article d’information axé sur les développeurs sur le site Web d’Apple qui indique que les prix augmenteront dans les pays européens qui utilisent l’euro ainsi que dans de nombreuses autres régions, notamment le Chili, l’Égypte, la Malaisie, le Pakistan, la Pologne, la Corée du Sud, la Suède et le Vietnam.

En conséquence, le coût des applications en Europe devrait bondir d’environ 20 %. Cela signifie que les applications à 0,99 € passeront à environ 1,19 €. Vous pourrez peut-être faire face à cela, mais la randonnée est beaucoup plus perceptible sur le portefeuille pour les achats plus coûteux. Une application à 19,99 € devrait devenir 23,99 € environ.

Bien que le moment exact reste à confirmer, Apple affirme que le déménagement devrait avoir lieu “dès le 5 octobre 2022”. Cela donne aux habitants des régions concernées quelques jours de plus pour acheter toutes les applications premium qu’ils avaient en vue avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles de tarification et de taxation.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple modifie ses prix de la sorte ; la société a également augmenté le prix des applications et des jeux au Royaume-Uni de 25 % en janvier 2017 en raison de la baisse de la valeur de la livre sterling à la suite du Brexit.

Cela se produit également avec le matériel, l’exemple le plus récent étant l’iPhone 14. Aux États-Unis, le smartphone démarre au même prix de 799 $ que son prédécesseur. Mais dans d’autres régions, le prix a fortement augmenté. Au Royaume-Uni, l’iPhone 14 commence à 849 £, soit une augmentation de 70 £ par rapport à l’iPhone 13, tandis que l’iPhone 14 Pro coûte 150 £ de plus cette fois-ci.

La seule grâce salvatrice est qu’Apple a tendance à réduire les prix pour refléter une devise plus forte, donc si la valeur de l’euro commence à s’améliorer, ces changements de prix devraient être annulés. Quant à savoir quand cela se produit, tout le monde peut deviner…

