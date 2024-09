Apple Ring : toutes les rumeurs jusqu’à présent et ce que nous voulons voir

La catégorie des bagues intelligentes est en vogue en ce moment, mais Apple est-il prêt à se lancer dans la mêlée par ses propres efforts ?

Ces derniers mois, nous avons assisté au lancement du Samsung Galaxy Ring et du RingConn Smart Ring, tandis que le leader à long terme de la meilleure course aux anneaux intelligents est l’Oura Ring (maintenant à sa troisième génération). Les rumeurs selon lesquelles Apple pourrait être tenté de se joindre à la fête circulent depuis plusieurs années maintenant, et il semble qu’il y ait au moins quelque chose sur la planche à dessin chez Apple autour de ce facteur de forme.

Ici, nous avons rassemblé tout ce que nous savons et pensons savoir sur ce qu’on appelle Apple Ring : les fuites et les rumeurs qui ont émergé, le prix prévu, la date de sortie possible et plus encore. Nous avons également ajouté certaines des fonctionnalités et spécifications que nous souhaitons voir sur l’Apple Ring.

Apple Ring : aller droit au but

Qu’est-ce que c’est? Une bague intelligente selon la rumeur, fabriquée par Apple

Une bague intelligente selon la rumeur, fabriquée par Apple Quand pourrait-il sortir ? À confirmer, mais pas avant 2025

À confirmer, mais pas avant 2025 Combien cela pourrait coûter ? Attendez-vous à 399 $ / 399 £ / 750 AU $ ou plus

L’anneau Oura de 3e génération (Crédit image : Futur)

Nous n’avons pas beaucoup d’indices sur le prix que pourrait coûter l’Apple Ring, mais nous pouvons examiner certaines des autres options disponibles sur le marché. Le Samsung Galaxy Ring peut être le vôtre pour 399 $ / 399 £ et plus (avec les prix australiens à confirmer), tandis que l’Oura Ring 3 est disponible pour 299 $ / 299 £ et plus (et n’est actuellement pas disponible en Australie).

Cela vous donne une idée des prix dont nous parlons. Apple voudra rester compétitif, mais (comme le montrent les meilleurs iPhones) n’a pas peur d’augmenter les prix de ses produits. Si nous devions deviner, nous dirions que l’Apple Ring sera un peu plus cher que ses rivaux Samsung et Oura.

Il convient également de garder à l’esprit que les meilleures fonctionnalités d’Oura Ring nécessitent un abonnement mensuel (5,99 $ / 5,99 £ par mois). Apple propose déjà son programme Fitness Plus auquel vous pouvez vous inscrire si vous possédez une Apple Watch (9,99 $ / 9,99 £ / 14,99 AU $ par mois), il est donc tout à fait possible que ce soit également un supplément facultatif pour sa bague intelligente.

En ce qui concerne une date de sortie, 2024 et même 2025 semblent peu probables, étant donné la cadence des fuites et des rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent ; il ne semble pas qu’un lancement soit imminent. Nous n’avons pas vu d’Apple Ring aux côtés de l’Apple Watch 10 lors de l’événement It’s Glowtime de septembre 2024, mais il y a une chance extérieure qu’il accompagne l’Apple Watch 11 en septembre 2025, en supposant que cet appareil se présente comme prévu.

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore.

Apple Ring : fuites et rumeurs

La bague intelligente RingConn (Crédit image : Future/Becca Caddy)

Les rumeurs sur l’Apple Ring remontent loin, au moins jusqu’en 2020. Un brevet déposé par Apple cette année-là montrait qu’un anneau intelligent était utilisé pour contrôler d’autres appareils – l’idée étant que vous pourriez peut-être changer de chaîne sur votre Apple TV en appuyant simplement sur ta bague. Bien sûr, les brevets ne garantissent pas toujours les produits futurs, mais ils montrent ce que les entreprises réfléchissent et explorent.

Avance rapide jusqu’en 2023, et Apple déposait à nouveau des brevets d’anneau intelligent qui positionnaient son éventuel appareil comme une sorte de contrôleur pour d’autres gadgets. Il semble que tout Apple Ring qui apparaîtra ne sera pas uniquement axé sur la santé et la forme physique, il vous offrira également de nouvelles façons de contrôler les fonctions de vos autres appareils Apple.

Il semblerait qu’Apple ne se limite pas non plus aux appareils portables autour de vos doigts. Un autre brevet de 2023 a révélé des plans pour une sorte de bracelet de cheville Apple que vous pourriez porter autour de votre cheville ou autour de votre cou. Le succès de l’Apple Watch amène clairement Apple à réfléchir à la manière de vous permettre de suivre davantage de mesures de condition physique.

Pendant ce temps, un rapport de l’industrie en Corée du Sud au début de 2024 suggérait qu’un anneau intelligent Apple était en route, pour affronter Samsung et Oura. Cependant, comme rien n’a émergé au cours des mois qui ont suivi, soit les sources du rapport se sont trompées, soit Apple a changé d’avis sur le calendrier de lancement de ses futurs produits.

Nous avons vu un autre signe qu’un Apple Ring pourrait être en route : une enquête Apple envoyée aux propriétaires d’Apple Watch, demandant combien d’entre eux portent actuellement un anneau intelligent à côté de leur montre intelligente. Il peut être un peu exagéré d’utiliser cela comme preuve d’un Apple Ring, mais ce n’est pas rien.

Et c’est tout pour les rumeurs sur Apple Ring – aucune indication de prix, de spécifications, de design ou quoi que ce soit de spécifique comme ça. Le manque de détails dans les rumeurs implique qu’un lancement pourrait encore être loin dans le futur, bien qu’il y ait eu suffisamment de bruit à ce stade pour suggérer qu’il est au moins envisagé.

Apple Ring : ce que nous voulons voir

L’Apple Watch 10 (Crédit image : Future/Jacob Krol)

Dans le cas où un Apple Ring serait effectivement en route, à quoi ressemblerait-il – et comment pourrait-il battre les modèles existants ? Si des ingénieurs Apple lisent ceci, voici ce que nous souhaitons voir d’un anneau intelligent Apple.

1. Autonomie stellaire de la batterie

Cela apparaît bien sûr dans chaque liste de souhaits pour chaque appareil, mais une autonomie de batterie décente est indispensable, d’autant plus que l’Apple Watch standard ne peut pas durer plus d’un jour ou deux sans recharge. En fait, cela pourrait être un argument de vente clé pour l’Apple Ring : continuez à suivre vos pas et vos autres activités pendant que votre Apple Watch est en charge.

2. Suivi du sommeil de premier plan

En parlant de recharge Apple Watch, de nombreux utilisateurs rechargent la leur du jour au lendemain. Cela signifie que la montre intelligente ne peut souvent pas être utilisée pour le suivi du sommeil, et nous espérons que cela signifie que l’Apple Ring sera très efficace dans ce domaine. En outre, la taille plus petite et le poids plus léger d’un anneau intelligent le rendent de toute façon plus approprié pour suivre les rebondissements de votre sommeil.

3. De nombreuses fonctionnalités logicielles sans abonnement

Nous avons déjà mentionné Apple Fitness Plus, mais nous espérons que de nombreuses fonctionnalités d’un Apple Ring seront disponibles sans abonnement, comme c’est le cas avec Apple Watch. Et pour ceux qui souhaitent des fonctionnalités supplémentaires telles que des vidéos de fitness, des personnalisations autour des plans d’entraînement, des mesures en cours de session et bien plus encore, il pourrait y avoir une option d’abonnement supplémentaire.

4. Une conception supérieure

Il n’y a vraiment qu’un nombre limité de façons de concevoir une bague intelligente, mais nous espérons qu’Apple apportera le même goût esthétique à l’Apple Ring que celui présenté avec l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch. Nous réfléchissons à un format ultra fin et ultra léger, à un choix de différentes couleurs et à une bague intelligente qui est l’une des plus confortables du marché.

5. Intégration transparente de l’écosystème Apple

Apple gère généralement parfaitement cela, les iPhones, iPads, Mac et Apple Watches bénéficiant constamment de nouvelles intégrations et connexions – nous espérons donc que cela s’étendra à l’Apple Ring. Il est peu probable qu’Apple veuille que l’anneau intelligent remplace l’Apple Watch, et en fait, cela pourrait être un écran utile pour celle-ci (gardez à l’esprit qu’Oura a également une application Apple Watch).