Apple revient sur son partenariat de 16 ans avec l’association caritative contre le VIH/sida (RED)

Apple commémore Journée mondiale de lutte contre le sida en réfléchissant à son partenariat de 16 ans avec (RED), qui a vu plus d’un quart de milliard de dollars versés par des subventions soutenues par Apple pour aider à fournir des soins et des services de soutien à plus de 11 millions de personnes et à distribuer plus de 197 millions Tests VIH.

Soutenant (RED) depuis 2006, Apple utilise sa plate-forme et ses services pour souligner l’effort continu pour mettre fin au VIH/SIDA, en faisant don d’une partie des ventes de produits (PRODUCT)RED provenant d’appareils spéciaux de couleur rouge, notamment l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, iPhone SE et Apple Watch Series 8, et plus encore au fil des ans.

En plus du matériel grand public, une variété d’accessoires (PRODUCT)RED sont disponibles auprès d’Apple, y compris l’étui en silicone avec MagSafe pour iPhone 14 et iPhone 14 Plus, ainsi que l’Apple Watch Sport Loop, Sport Band et Braided Solo Loop. bandes.

Pour chaque achat d’un appareil ou d’un accessoire (PRODUCT)RED, une partie des bénéfices est reversée au Fonds mondial de lutte contre le sida et d’atténuation de l’impact du COVID-19 avec (RED).

Partout dans le monde, des centaines de magasins Apple Store marquent la journée avec de nouvelles vitrines et présentations de produits, faisant la promotion des produits et accessoires (PRODUCT)RED, ainsi que pour soutenir le Fonds mondial.