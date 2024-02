Apple révèle une nouvelle fonctionnalité surprise pour l’iPhone qui va tout changer

Il y avait déjà de nombreuses raisons d’attendre avec impatience la prochaine mise à jour de l’iPhone, prévue début mars. Mais voilà, Apple a annoncé quelque chose de complètement inattendu, qui va faire une énorme différence. Préparez-vous à la protection informatique quantique pour iMessage. Sérieusement.

Dans une note d’assistance publiée le 21 février, Apple a déclaré : « Aujourd’hui, nous annonçons la mise à niveau de sécurité cryptographique la plus importante de l’histoire d’iMessage avec l’introduction de PQ3, un protocole cryptographique post-quantique révolutionnaire qui fait progresser l’état de l’art de la cryptographie de bout en bout. -mettre fin à la messagerie sécurisée.

Si vous pensiez qu’Apple disposait déjà du cryptage dans iMessage, vous auriez raison. Mais cela amène les choses à un autre niveau. Apple affirme qu’il s’agira de « les propriétés de sécurité les plus solides de tous les protocoles de messagerie à grande échelle au monde ».

D’autres services prennent également la sécurité au sérieux, Signal annonçant une « amélioration de la sécurité de la cryptographie post-quantique ». Apple s’en est félicité et a déclaré que cela offrait une sécurité de niveau 2. La sécurité actuelle d’iMessage, jusqu’à l’arrivée d’iOS 17.4, gère le niveau 1, selon Apple, tout comme WhatsApp, indique-t-on. Lorsque iOS 17.4 sortira, PQ3, selon Apple, atteindra, vous l’aurez deviné, le niveau 3 de sécurité.

Il arrivera également sur d’autres plates-formes Apple dotées d’iMessage, à savoir l’iPad, le Mac et l’Apple Watch.

Si vous vous demandez où entre en jeu l’informatique quantique, c’est ici. On pense qu’à l’avenir, les ordinateurs quantiques seront capables de surmonter les niveaux de cryptage disponibles aujourd’hui. Cela signifie que si les pirates, par exemple, peuvent désormais mettre la main sur des images, ils pourront comprendre ce qu’ils ont dit lorsque les ordinateurs quantiques s’en chargeront.

Apple déclare : « Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait résoudre ces problèmes mathématiques classiques de manières fondamentalement différentes et, par conséquent, en théorie, le faire assez rapidement pour menacer la sécurité des communications cryptées de bout en bout. Bien qu’il n’existe pas encore d’ordinateurs quantiques dotés de cette capacité, les attaquants disposant de ressources extrêmement importantes peuvent déjà se préparer à leur éventuelle arrivée en profitant de la forte baisse des coûts de stockage de données modernes. Le principe est simple : ces attaquants peuvent collecter de grandes quantités de données chiffrées actuelles et les archiver pour référence future. Même s’ils ne peuvent décrypter aucune de ces données aujourd’hui, ils peuvent les conserver jusqu’à ce qu’ils acquièrent un ordinateur quantique capable de les décrypter à l’avenir, un scénario d’attaque connu sous le nom de Récoltez maintenant, décryptez plus tard.»

Personne ne veut que ses messages soient vus par les autres, qu’il s’agisse d’absurdités inoffensives comme « Je suis dans le bus, je rentre à la maison dans 20 heures », de messages détaillés critiques pour l’entreprise ou de plans stratégiques envoyés sur le terrain dans une zone de guerre.

La confidentialité est au cœur d’Apple, la société la décrivant comme un droit humain fondamental. Ce type d’amélioration de la sécurité est à saluer et offre une réelle tranquillité d’esprit.

Pour un aperçu approfondi des détails de sécurité, consultez le message de Zak Doffman, autre contributeur de Forbes, ici.

