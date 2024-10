Apple révèle une double mémoire, même prix pour certains modèles

Classez ceci sous les nouvelles que vous avez peut-être manquées : parallèlement à toutes les annonces de cette semaine concernant les nouvelles versions de l’iMac, du Mac mini et du MacBook Pro, Apple a discrètement dévoilé un détail sur le MacBook Air. À partir d’aujourd’hui, la quantité de mémoire installée sur l’Air vient de doubler, alors que le prix est resté le même.

MacBook Air avec processeur M3. Pomme

Cela signifie qu’au lieu de 8 Go de RAM sur le MacBook Air, il sera livré avec 16 Go, sans que le prix n’augmente. Les modèles concernés sont le MacBook Air 13 pouces avec puce M2, le MacBook Air 13 pouces avec puce M3 et le MacBook Air 15 pouces avec puce M3.

Les niveaux de stockage restent les mêmes, à partir de 256 Go, mais la RAM la plus basse que vous puissiez acheter est désormais de 16 Go.

Jusqu’à aujourd’hui, si vous souhaitiez bénéficier de RAM supplémentaire, vous deviez mettre à niveau l’ordinateur portable au moment de l’achat, ce qui coûtait 180 $ ou plus.

J’admire depuis longtemps le MacBook Air comme l’ordinateur portable de tout le monde, avec un design élégant et de solides performances. J’ai souvent suggéré que l’Air était suffisamment performant pour convenir à la plupart des gens, affirmant qu’il n’était pas nécessaire de dépenser l’argent supplémentaire nécessaire pour les modèles Pro.

Bien sûr, les pros présentent des avantages – et ces nouvelles mises à jour le confirment – ​​tels que des écrans plus grands, des puces plus rapides, une nouvelle caméra frontale et une meilleure connectivité. Ce sont des choses que le MacBook Air ne peut égaler. Mais la RAM supplémentaire sur les MacBook Air d’entrée de gamme rend l’ordinateur portable le plus abordable encore plus attrayant, je dirais.

Pourquoi Apple a-t-il fait cela ? Eh bien, il est probable que la société voudrait éviter les critiques selon lesquelles le MacBook Air ne dispose pas du dernier processeur (même si, pour être honnête, la puce M3 n’est à bord du MacBook Air que depuis mars 2024, donc une mise à niveau au M4 maintenant après seulement sept mois, cela semble plutôt tôt).

Peut-être pense-t-on aussi que pour tirer le meilleur parti de l’Apple Intelligence, plus de RAM rendra tout plus fluide.

Quelle que soit la raison, cela me semble être une bonne nouvelle.

Autre détail : les nouveaux niveaux de RAM sont disponibles dès maintenant, et contrairement aux nouveaux iMac, Mac mini et MacBook Pro, vous n’aurez pas à attendre le 8 novembre pour les obtenir.