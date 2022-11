Apple révèle un investissement de 450 millions de dollars dans Globalstar qui a activé le SOS d’urgence via satellite

Un financement de 450 millions de dollars dans Globalstar, un service par satellite basé aux États-Unis, a activé la fonction SOS d’urgence via satellite d’Apple, qui arrivera sur la gamme iPhone 14 plus tard ce mois-ci.

Le financement est garanti par le Fonds de fabrication avancée d’Apple et servira à des améliorations essentielles du réseau satellite et des stations au sol de Globalstar. Ces stations ont été équipées d’antennes haute puissance fabriquées par Cobham Satcom en Californie, tandis que quelque 300 employés de Globalstar prendront en charge le nouveau service.

Le service utilisera le spectre dans les bandes L et S, conçu spécifiquement pour les services mobiles par satellite par le Règlement des radiocommunications de l’UIT. Une fois qu’un iPhone 14 fait une demande de satellite, le message est reçu par l’un des 24 satellites de Globalstar en orbite terrestre basse, il envoie ensuite le message à une station au sol personnalisée, qui l’achemine vers les services d’urgence.









À quoi ressemble le SOS d’urgence par satellite

Le SOS d’urgence via satellite d’Apple sera lancé plus tard ce mois-ci aux États-Unis et au Canada. Les 2 premières années sont gratuites, ensuite il faudra un abonnement payant, mais le prix reste à confirmer.

