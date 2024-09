Apple retire la mise à jour iPadOS 18 qui bloque les appareils iPad Pro M4

Apple a suspendu le déploiement d’iPadOS 18 sur les tablettes iPad Pro équipées de la puce M4 après que de nombreux propriétaires ont signalé que la mise à jour «bloquait» leurs appareils, sans aucun moyen de les allumer après avoir effectué la mise à jour.

Les tentatives visant à résoudre le problème à l’aide de méthodes de récupération standard telles que le redémarrage forcé ou l’entrée en mode de récupération n’ont pas fonctionné, laissant les utilisateurs concernés sans autre choix que de se rendre dans un magasin Apple pour une évaluation.

Ces rapports ont inondé les deux Forums d’assistance d’Apple et aussi Reddit, où les utilisateurs ont tenté de trouver un modèle indiquant la source du problème.

« À un moment donné pendant la mise à jour, mon iPad s’est éteint et ne s’est plus allumé. Je suis parti pendant la mise à jour, donc je ne sais pas exactement quand il est tombé en panne. J’ai essayé toutes les options de réinitialisation, mais rien n’a fonctionné », a rapporté un utilisateur concerné sur Reddit.

« Je viens de l’apporter à l’Apple Store qui a confirmé qu’il était complètement bloqué, mais ils ont dit qu’ils devaient l’envoyer à leurs ingénieurs avant de pouvoir me donner un remplacement, même si j’ai Apple Care. »

Certains ont signalé que leurs iPad ont été bloqués après avoir effectué une mise à niveau directe vers iPadOS 18 à partir de la version 17.6.1 sans passer d’abord à la version 17.7, tandis que d’autres ont rejeté cette cause potentielle, signalant que cette voie de mise à jour fonctionnait bien pour eux.

Les spéculations incluent également la possibilité d’une défaillance dans la phase finale d’iBoot, entraînant un secteur de démarrage ou des fichiers système corrompus et empêchant le démarrage de l’appareil.

Apple retire la mise à jour

Dans une déclaration à MacRumorsApple a confirmé le problème avec la mise à jour iPadOS 18 et a suspendu son déploiement jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Le géant de la technologie grand public a indiqué que le problème ne semble toucher qu’un petit nombre d’appareils. Cependant, aucun chiffre ni pourcentage n’a été fourni, et aucune information sur la cause exacte du problème n’a été partagée.

« Nous avons temporairement supprimé la mise à jour ‌iPadOS 18‌ pour les modèles ‌iPad Pro‌ M4 pendant que nous travaillons à résoudre un problème qui affecte un petit nombre d’appareils », a déclaré Apple à MacRumors.

L’iPad Pro est un appareil phare dont le prix de départ est de 999 $. Une mise à jour rendant ces appareils inutilisables constitue donc une atteinte à la réputation d’Apple en matière de fourniture de logiciels de haute qualité, soigneusement testés et portant une attention particulière aux détails.

Si vous êtes un utilisateur d’iPad Pro et que vous voyez toujours l’option de mise à niveau vers iPadOS 18 dans l’application Paramètres, il serait prudent de ne pas effectuer la mise à jour jusqu’à ce que la situation s’améliore et qu’Apple confirme qu’il est possible de procéder en toute sécurité.

BleepingComputer a contacté Apple pour demander plus d’informations sur la cause du problème et le temps de résolution estimé, mais aucun commentaire n’était immédiatement disponible.