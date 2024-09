Apple retarde les fonctionnalités clés de l’IA avant l’événement Glowtime

À l’approche de son événement très attendu « Glowtime », Apple freine certaines de ses fonctionnalités clés d’intelligence artificielle, selon un nouveau rapport.

Selon Mark Gurman de Bloombergla décision a été prise récemment, soulignant que l’avancée d’Apple en matière d’intelligence artificielle « prendra du temps à porter ses fruits ». Gurman note que « l’intelligence d’Apple n’est pas encore totalement au point », avec des fonctionnalités majeures comme l’intégration de ChatGPT « manquantes ».

De plus, les fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles dans l’UE, selon Gurman, car des pays comme l’Italie, la France, l’Espagne, la Suède et l’Allemagne ne bénéficieront pas de l’intégration. De plus, un autre marché étranger ne bénéficiera pas de l’intelligence artificielle d’Apple : la Chine.

Malgré ces exclusions, Gurman soutient que de nombreux consommateurs ne comprennent pas forcément la nécessité de l’IA. « Bien que l’IA soit un nouveau domaine passionnant pour les fans de technologie, la grande majorité des consommateurs n’y sont pas très familiarisés », dit-il.

« Beaucoup d’entre eux ne comprendront pas pourquoi ils auraient besoin d’Apple Intelligence, et il faudra plusieurs mois à l’entreprise pour expliquer les avantages de cette technologie. Même si tout se passe bien, l’introduction d’Apple Intelligence sera lente et échelonnée. »

Gurman affirme que les derniers téléphones phares ne seront pas livrés avec de telles capacités lors de leurs débuts plus tard ce mois-ci, et que les consommateurs ne pourront accéder à ces fonctionnalités qu’après le déploiement de la mise à jour du logiciel iOS 18.1 en octobre.

Ces fonctionnalités incluent la synthèse des notifications et du contenu Web, des outils pour améliorer la rédaction et un moyen de supprimer des personnes ou des objets des images. Les utilisateurs bénéficieront également de transcriptions automatiques de leurs appels téléphoniques et le logiciel donnera la priorité aux e-mails importants dans l’application Apple Mail.

Apple a également décidé de reporter à iOS 18.2 ses nouvelles fonctionnalités de génération d’images, plutôt qu’iOS 18.1, dont la sortie est prévue en décembre. Cela inclut l’application Image Playground et la fonctionnalité Genmoji, qui utilise l’IA pour créer des émojis à partir du texte saisi par l’utilisateur.

Selon Gurman, cette approche étalée pourrait signifier qu’il est « peu probable que la plate-forme d’IA soit suffisamment convaincante pour conduire à des mises à niveau sérieuses cette année » et que la société sera probablement dans une position plus forte l’année prochaine, juste à temps pour la sortie de l’iPhone 17.

(Crédit image : Future)

Bien que nous n’ayons pas encore reçu de confirmation quant à la date à laquelle les modèles d’iPhone 16 seront disponibles à l’achat, nous pouvons faire une estimation éclairée en nous basant sur les années précédentes. Apple est une créature d’habitudes en matière de dates de sortie, les précommandes étant généralement disponibles le vendredi suivant l’annonce de nouveaux appareils.

Cette année, cette date tombe un vendredi 13 septembre, un jour quelque peu superstitieux. Nous pouvons également nous attendre à ce que la sortie complète ait lieu une semaine plus tard, le vendredi 20 septembre.

Cela dit, nous aurons la confirmation de ces dates de sortie dans les heures à venir, car l’événement Apple Glowtime devrait avoir lieu à l’Apple Park de Cupertino, à partir de 10h PT / 13h ET / 18h BST le lundi 9 septembre ou 3h AEST, le mardi 10 septembre.

Tout comme les événements précédents, vous pouvez diffuser en direct l’événement Apple Glowtime sur YouTube, Apple.com et Apple TV et les utilisateurs d’Apple Vision Pro pourront également le regarder avec leurs casques. Vous pouvez découvrir comment regarder l’événement Glowtime en direct ici.