Apple retarde l’accès aux nouveaux outils d’image destinés aux développeurs

Apple affirme qu’il autorisera l’accès aux prochains outils de création d’images comme Image Wand, Genmoji et Image Playground « au cours des prochaines semaines », ce qui entraînera une liste d’attente inhabituellement longue pour les testeurs.

L’approche de la liste d’attente est similaire à la manière dont l’entreprise a limité l’accès à l’ensemble initial de fonctionnalités Apple Intelligence dans la version bêta d’iOS 18.1. Mais dans ce cas, l’accès s’est généralisé plus rapidement.

La note d’Apple ne précise pas comment les développeurs peuvent demander cet accès. Il n’est pas non plus clair s’ils peuvent exprimer cet intérêt pour plus d’un des éléments.