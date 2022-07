Apple retarde encore l’ouverture du premier Apple Store en Inde, avec La période économique rapportant jeudi que la société prévoit désormais d’ouvrir dans le pays entre janvier et mars de l’année prochaine, si tout se passe comme prévu.

Apple a confirmé à The Indian Express l’année dernière que en raison de la pandémie de COVID-19, l’ouverture du tout premier Apple Store indien a été reportée à 2022avec le nouveau rapport d’aujourd’hui suggérant que la société a maintenant pris plus de retard.

Avant l’épidémie de coronavirus, Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé qu’Apple prévoyait d’ouvrir ses portes aux clients en Inde en 2021avec des rapports affirmant que le fabricant d’iPhone avait obtenu un espace dans le centre commercial Maker Maxity de Mumbaisitué dans le complexe Bandra Kurla.

En plus de Bombay, Selon certaines rumeurs, Apple envisagerait d’installer des magasins supplémentaires à New Delhi et à Bengaluru.

Apple a intensifié ses efforts de vente au détail en Inde en 2020élargissant l’Apple Store en ligne officiel pour offrir pour la première fois sa gamme complète de produits et son assistance directement aux clients à travers le pays, réduisant ainsi la dépendance au réseau de vendeurs tiers d’Apple pour gérer les ventes et l’assistance dans le pays.

Apple n’a pas encore officiellement partagé de détails sur son futur magasin en Inde et s’il sera effectivement situé dans le centre commercial Maker Maxity de Mumbai, comme la rumeur le dit.