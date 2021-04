Parler dit qu’il fera son retour Apple la semaine prochaine.

Populaire auprès des conservateurs, l’application de médias sociaux a été lancée à partir d’iPhones et d’appareils Android à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Deux législateurs – le sénateur Mike Lee (R-Utah) et le membre du Congrès Ken Buck (R-Colo.) – ont récemment envoyé une lettre à Apple demandant que Parler soit réintégré dans son App Store.

«Aujourd’hui, nous avons reçu une réponse,» Buck tweeté Lundi. «Parler sera rétabli sur l’App Store. Énorme victoire pour la liberté d’expression. »

La lettre qu’ils ont reçue d’un lobbyiste d’Apple a déclaré que «des conversations importantes avec Parler dans le but de mettre l’application Parler en conformité» et les promesses de Parler d’apporter des changements significatifs à la façon dont il modère le contenu ont conduit à la décision de la semaine dernière de réadmettre Parler lorsqu’il se soumettra. une nouvelle application.

« Parler a, et sera toujours, un forum libre et ouvert où les utilisateurs pourraient s’engager dans le libre échange d’idées dans le plein esprit du premier amendement à la Constitution des États-Unis », a déclaré le PDG par intérim Mark Meckler dans un communiqué. ont travaillé à mettre en place des systèmes qui permettront de mieux détecter les discours illicites et de permettre aux utilisateurs de filtrer le contenu qui leur est indésirable, tout en maintenant notre interdiction stricte contre la modération de contenu basée sur le point de vue. «

Un bavardage violent a incité Apple et Google à retirer Parler de leurs magasins d’applications. Puis Amazon, qui hébergeait le site Parler, a retiré la fiche. Les actions de Big Tech ont suscité des cris de censure à motivation politique de la part des conservateurs.

Dans la lettre de lundi, Apple a déclaré avoir retiré Parler de l’App Store en janvier en raison de son refus de supprimer «des messages qui encourageaient la violence, dénigraient divers groupes ethniques, races et religions, glorifiaient le nazisme et appelaient à la violence contre des personnes spécifiques».

La société a déclaré qu’elle maintenait cette décision. Apple a refusé de commenter.

Parler a été utilisé par les partisans de l’ancien président Donald Trump pour planifier et faire la chronique de l’attaque et a organisé des appels à la guerre civile alors que Trump exhortait ses partisans à marcher sur le Capitole.

Parler est resté disponible sur Android mais n’est pas distribué par Google Play. L’application Android est également disponible sur le site Web de Parler.

« Comme nous l’avons déclaré en janvier, Parler est le bienvenu dans le Play Store une fois qu’il a soumis une application conforme à nos politiques », a déclaré Google dans un communiqué.

Parler n’a pas encore soumis une version mise à jour de son application Android sur Google Play.

Lundi, Parler a déclaré que certains messages interdits par l’App Store d’Apple seraient visibles sur le Web et sur Android.

Parler a relancé en février avec Meckler à la barre. L’ancien PDG de la société, John Matze, a déclaré à USA TODAY qu’il avait été limogé par le conseil d’administration de la société.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il espérait revoir Parler dans l’App Store. « Nous travaillons dur pour attirer les gens dans le magasin, pas pour empêcher les gens de sortir du magasin. »

À l’époque, Meckler a déclaré à Fox News que peu de changements étaient nécessaires pour rétablir Parler. Il a qualifié les changements de « réglages » pour signaler le contenu illégal.

Il a dit qu’il était indépendamment « prouvé » que Parler était une plateforme de médias sociaux responsable et que la grande majorité de la planification pour le 6 janvier avait eu lieu ailleurs.

« Je suis heureux qu’Apple convienne avec nous que plus de plateformes de médias sociaux valent mieux que moins », a déclaré Meckler.