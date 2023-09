Apple reste discret sur l’IA, mais c’est le plus gros acheteur d’entreprises d’IA

S’il y a une chose qui est constante dans la frénésie de l’intelligence artificielle, c’est que les grandes entreprises technologiques Google, Microsoft, Métaet Amazone je ne peux pas arrêter de parler de leur Investissements dans l’IA, qu’il s’agisse d’appels de résultats ou d’annonces de nouveaux produits. Mais un leader du secteur a tendance à être absent de ces discussions : Pomme.

Mais il existe un écart entre les révélations publiques d’Apple et ses efforts internes. Depuis 2017, Apple est le top acheteur d’entreprises d’IA et d’apprentissage automatique, selon le cabinet d’études de marché PitchBook. La virée shopping d’Apple en matière d’IA montre que cette technologie est effectivement au cœur de l’avenir des produits grand public de l’entreprise, de l’iPhone au MacBook.

Apple a acheté 21 startups d’IA depuis 2017, soit près du double du nombre acheté par Microsoft et Meta. Accenture, une société de conseil mondiale, en a acheté 19, ce qui la place au deuxième rang derrière Apple.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Apple évite de discuter de ses investissements dans l’IA lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs et des analystes en août, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré : «[W]Nous avons tendance à annoncer les choses au fur et à mesure qu’elles arrivent sur le marché, et c’est notre philosophie, et j’aimerais m’en tenir à cela.

Cela contraste avec Microsoft et Google qui ont rendu public chaque annonce d’un nouveau produit d’IA en partie parce qu’ils souhaitent un retour en temps réel pour améliorer leurs produits, comme Scott Beechuk, investisseur d’entreprise de Norwest, l’a récemment déclaré à Quartz.

Quelles sociétés d’IA Apple a-t-il achetées ?

Ces dernières années, Apple a acheté des startups d’IA axées sur la technologie de conduite autonome, la conception vocale, la génération de musique et la reconnaissance d’images, selon Pitchbook.

Ces investissements s’alignent sur les récents déploiements par l’entreprise de nouvelles fonctionnalités iPhone telles que la voix personnelle, où les utilisateurs peuvent créer une voix artificielle ça leur ressemble, et une messagerie vocale en direct, un transcription en temps réel du message. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a précisé que ces fonctionnalités sont rendues possibles grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs et des analystes en août, et a souligné que la société effectue des recherches sur l’IA générative depuis des années.

Le style d’Apple contraste avec celui de Microsoft et de Google, qui se sont montrés très publics en matière de produits d’IA mais plus conservateurs dans leurs acquisitions. Les fusions et acquisitions se sont révélées difficiles compte tenu de l’augmentation contrôle antitrust, de sorte que ces entreprises trouvent des moyens de travailler avec des startups plutôt que de les acheter directement, a déclaré à Quartz Brendan Burke, analyste chez PitchBook. Cette semaine encore, Amazon a annoncé qu’il le ferait investir jusqu’à 4 milliards de dollars dans Anthropic, le créateur du chatbot IA Claude. Le jumelage d’une grande entreprise technologique avec une startup d’IA fait écho La relation de Microsoft avec OpenAI.