Apple restaure l’historique Tower Theatre de Los Angeles pour ouvrir son dernier magasin de détail chic

Le géant américain de la technologie Apple a inauguré jeudi son 26e magasin de détail à Los Angeles après avoir restauré l’un des monuments historiques de la ville. Apple a restauré le Los Angeles Tower Theatre des années 1920 et l’a renommé Apple Tower Theatre lors de l’ouverture de son dernier magasin de détail dans la ville.

Avec l’ouverture de la version moderne et chic du monument du XXe siècle, le géant de la technologie a également lancé les Apple Creative Studios, une initiative mondiale qui, selon la société, offrira une expérience pratique et un mentorat aux jeunes créatifs. Dans les images partagées par Apple, on peut voir comment le projet de restauration a conservé le charme d’antan du bâtiment tout en intégrant la technologie moderne pour plaire à ses clients.

Aujourd’hui, nous avons ouvert les portes de notre nouveau magasin au centre-ville de LA — Apple Tower Theatre. C’est le témoignage d’une ville riche en culture et en diversité. Nous sommes ravis de faire partie de DTLA ! pic.twitter.com/l4UQmZQ5x4– Tim Cook (@tim_cook) 24 juin 2021

Vous prévoyez d’être à LA jeudi ? Vous devriez certainement faire un arrêt à DTLA et visiter Apple Tower Theater 😉 Nous lançons également aujourd’hui chez Apple Creative Studios, une évolution de notre programmation Made In. Ça va être génial ! #Apple Store pic.twitter.com/0xVMH1VKlj– Martin (@scizofrenic) 22 juin 2021

Le bâtiment a été construit en 1927 par le célèbre architecte de cinéma S. Charles Lee. La Los Angeles Theatre Tower a d’abord été construite avec une technologie permettant de visionner des films de haute qualité avec du son. Le bâtiment a été fermé en 1988 et n’a pas été utilisé avant l’arrivée d’Apple.

La société a déclaré dans son communiqué de presse qu’elle avait collaboré avec des conservateurs de premier plan, des artistes de la restauration et la ville de Los Angeles pour préserver et restaurer la grandeur du théâtre. Les photos partagées par Apple montrent comment le charme de l’architecture de la fin des années 20 continue d’exister, avec des tapis en velours rouge, des fenêtres peintes en verre et des lustres ornant les plafonds. Certaines des caractéristiques déterminantes du bâtiment comprennent un chapiteau Broadway, un extérieur en terre cuite propre et une enseigne historique rénovée. Le design intérieur du bâtiment accueille les clients avec un hall monumental qui, selon Apple, est inspiré de l’Opéra de Paris de Charles Garnier, avec un grand escalier voûté avec des rampes en bronze entourées de colonnes corinthiennes en marbre. Le centre du bâtiment contient le forum Apple et le mur vidéo signature complétés par les balcons originaux conçus pour le théâtre.

Le magasin emploiera 100 membres de l’équipe de vente au détail qui travailleront dans l’auditorium entouré de baies voûtées embellies et de bronze restauré, affichant les produits Apple prêts à attirer le prochain client.

