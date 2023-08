Apple résout les problèmes de production de l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro Max aura l’approvisionnement le plus restreint au lancement

Analyste Apple Ming Chi Kuo a partagé une mise à jour avant l’événement très attendu d’Apple « Wonderlust » qui aura lieu dans moins de deux semaines, rapportant qu’Apple a réussi à résoudre les problèmes de production avec les panneaux d’affichage et les batteries de sa nouvelle gamme d’iPhone.

Selon Kuo, Apple a désormais résolu les problèmes liés au cadre en titane de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, et a également réussi à résoudre les problèmes liés à la fourniture de son nouveau capteur de caméra empilé pour les iPhone 15 et iPhone bas de gamme. 15 et plus.

Bien que les problèmes soient désormais résolus, il est entendu que l’iPhone 15 Pro Max aura l’offre la plus restreinte au lancement, Kuo ayant déclaré précédemment qu’il prévoyait que le modèle Pro Max de 6,7 pouces, l’iPhone le plus cher à ce jour, représentera probablement 35 à 40 % des expéditions d’iPhone 15.

Dans un article sur Medium, Kuo affirme que les principaux problèmes de production rencontrés par Apple concernaient les CIS empilés, les panneaux, les batteries (qui se dilatent lorsqu’elles sont exposées à la chaleur) et les cadres en titane. « Le problème du CIS empilé a été résolu en augmentant la capacité de production, mais il affecte toujours environ 10 à 15 % des expéditions de modèles standards. Les problèmes de batterie et de châssis ont été résolus principalement grâce à l’amélioration du rendement de production », explique-t-il.

Kuo rapporte que l’iPhone 15 sera probablement disponible en noir, rose, jaune, bleu et vert, tandis que l’iPhone 15 Pro sera disponible en gris, blanc, noir et bleu.