Apple réserve des noms pour le casque AR, suggèrent les dépôts de marques

Les demandes récentes pour une variété de marques qui incluent le mot “Reality” suggèrent qu’Apple fait le plein de noms potentiels pour son casque de réalité augmentée dont on parle beaucoup, Bloomberg a rapporté Dimanche. Les demandes, pour des noms tels que “Reality One”, “Reality Pro” et “Reality Processor”, ont été déposées aux États-Unis, dans l’UE, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, au Costa Rica et en Uruguay.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a indiqué que la société se prépare à un grand avenir dans la RA, affirmant qu’il s’agit d’une technologie potentiellement aussi importante que l’iPhone. Alors qu’Apple n’a pas caché son intérêt pour le secteur émergent de l’AR, il a été silencieux sur son casque AR/VR.

Apple n’a fait aucune annonce de casque, mais la société devrait dévoiler son casque lors d’un événement en janvier 2023, selon un analyste d’Apple. Ming-Chi Kuo. Le fabricant d’iPhone envisage d’expédier 1,5 million d’unités de l’appareil monté sur le visage en 2023 à un prix pouvant atteindre 2 000 dollars.

Selon Bloomberg, les marques n’ont pas été enregistrées auprès d’Apple par leur nom, mais plutôt auprès d’Immersive Health Solutions, considérée comme une société écran d’Apple. Immersive Health Solutions a été à son tour enregistrée par la Corporation Trust Co., une autre société écran du Delaware généralement utilisée pour les dépôts par les entreprises cherchant à éviter la détection.

Les rumeurs suggèrent que le casque Apple VR aura des écrans 8K, des caméras de suivi oculaire, des caméras externes pour une expérience de réalité mixte et le processeur d’ordinateur M1 d’Apple, comme celui trouvé dans le MacBook Air de 2020 et le MacBook Pro de l’année dernière.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.