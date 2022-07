Apple reporte l’ouverture du premier magasin physique en Inde à 2023, selon un rapport

Apple a reporté l’ouverture de son premier magasin physique en Inde au trimestre de janvier à mars de l’année prochaine, marquant la deuxième fois que l’entreprise est contrainte de retarder ses plans d’ouverture en raison de problèmes liés à la pandémie, selon un jeudi rapport d’ETtelecom citant des cadres supérieurs de l’entreprise.

Apple cherche à ouvrir un centre commercial haut de gamme de 22 000 pieds carrés dans la capitale financière grouillante de Mumbai. Il devait initialement ouvrir ses portes en 2021, indique le rapport, avant d’être reporté pour la première fois à l’automne de cette année. Le magasin Apple de Mumbai devrait être un emplacement phare, développé dans la même veine que des emplacements emblématiques dans des villes telles que Singapour, Hong Kong, Los Angeles et New York.

L’ouverture du premier magasin indien d’Apple s’inscrirait dans le cadre plus large de la vente au détail de l’entreprise en Inde, où sa part de marché est relativement faible compte tenu de la taille et de la population du pays. L’Inde est l’un des plus grands marchés de smartphones au monde, mais Apple n’a réussi à conquérir qu’une infime partie du marché, très sensible aux prix et dominé par des sociétés chinoises telles que Xiaomi et Vivo.

Le PDG Tim Cook a annoncé des plans pour un magasin Apple en Inde en février 2020, affirmant qu’il était “un grand croyant” dans les opportunités que l’Inde présente en tant que deuxième pays le plus peuplé du monde, avec son dynamisme et sa démographie.

Apple a ouvert un boutique en ligne pour l’Inde en septembre dernier, qui a offert pour la première fois la gamme complète de produits et l’assistance de la société directement aux consommateurs de toute l’Inde. L’ouverture de la boutique en ligne est intervenue alors que de nombreux magasins de détail physiques ont été contraints de fermer en Inde en raison de la pandémie. Cook a déclaré que la boutique en ligne avait reçu un soutien considérable en Inde, qui est un marché clé pour Apple avec les entreprises technologiques rivales.