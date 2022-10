Apple répond aux raisons pour lesquelles les tests de collision de la casse ne déclenchent pas toujours la détection de collision des iPhones

Avec l’annonce de la gamme iPhone 14, Apple a annoncé que ses nouveaux appareils sont équipés de capteurs et de technologies capables de détecter lorsqu’un utilisateur a eu un accident de voiture. L’iPhone vous demandera alors d’appeler les services d’urgence et composera automatiquement si l’utilisateur ne répond pas.

iPhone 14 Pro Max

Le journal de Wall StreetJoanna Stern a collaboré avec un conducteur de derby de démolition dans le Michigan pour tester s’ils pouvaient faire en sorte que le nouvel iPhone déclenche la fonction de sécurité.

Un iPhone 14, un Google Pixel ont été placés dans la voiture derby et une Apple Watch Ultra a été attachée au poignet du conducteur. Un iPhone 14 Pro Max et un Pixel 6 ont été placés dans un véhicule indésirable à l’arrêt qui allait être percuté. Le test impliquait de conduire un véhicule de derby (conduit par un conducteur de derby professionnel) dans la voiture garée et de voir quels appareils déclenchaient la détection de collision.

Après avoir écrasé les véhicules et vu les résultats mitigés des iPhones et des Pixels, Le journal de Wall Street a contacté Apple pour un commentaire.

Lorsque j’ai contacté Apple avec les résultats, un porte-parole de la société a déclaré que les conditions de test dans la casse ne fournissaient pas suffisamment de signaux à l’iPhone pour déclencher la fonction dans les voitures arrêtées.

Pour que la détection de collision fonctionne, elle doit d’abord détecter que l’appareil se trouve à l’intérieur d’un véhicule en mouvement. WSJ indique qu’un algorithme prend en compte plusieurs facteurs pour que la fonctionnalité fonctionne. Détecteurs de mouvement détecter les changements brusques de mouvement, Micros peut détecter les sons forts tels que l’impact de l’accident, le baromètre peut détecter les changements de pression d’air lorsque les airbags sont déployés, GPS les lectures peuvent détecter des décélérations soudaines dans un véhicule en mouvement (ou détecter qu’il se trouve dans un véhicule du tout), et CarPlay et Bluetooth l’état peut mieux signaler si l’appareil se trouve réellement dans un véhicule.

Les fonctionnalités de détection de plantage de Google et d’Apple ne sont pas en mesure de détecter tous les types de plantage. Il y a même une clause de non-responsabilité juste sous le paramètre de détection de collision sur les nouveaux iPhones disant exactement cela. Dans tous les cas, cependant, les appareils doivent d’abord être capables de détecter qu’il se trouve dans un véhicule en mouvement, impliquant certains ou tous les signaux mentionnés ci-dessus.

Nous espérons que personne n’aura jamais besoin d’utiliser une fonction de détection de crash sur son smartphone, mais des fonctionnalités comme celles-ci ont le potentiel de sauver des vies en cas de crash.

La source