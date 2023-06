Apple repense watchOS 10 grâce à Smart Stack

Apple retravaille son watchOS de manière fondamentale sur sa 10ème version jubilé. Fini les applications en nid d’abeille et l’accent mis sur le cadran de la montre individuelle – dites bonjour aux piles de widgets et d’applications qui remplissent tout l’écran.

WatchOS 10 est disponible pour les développeurs aujourd’hui et sera disponible en version bêta publique dans un mois pour que tout le monde puisse l’essayer. Comme d’habitude, le système d’exploitation arrivera sous sa forme définitive cet automne, aux côtés de la prochaine Watch Series 9.

Avec watchOS 10, l’écran principal est désormais ce qu’on appelle Smart Stack – un carrousel de widgets qui donnent des informations consultables et se déplacent de l’un à l’autre avec la couronne numérique.

Apple apporte également des modifications aux commandes physiques – une pression sur le bouton latéral ouvre le centre de contrôle à tout moment – une double pression sur la couronne numérique vous ramène à vos applications récentes.











La nouvelle pile intelligente

Avec la nouvelle mise à jour, les applications utiliseront davantage l’espace de l’écran, vous montrant plus d’informations.











Les applications utilisent mieux le domaine de l’écran

Naturellement, il y a de nouveaux cadrans de montre. La palette représente le temps dans une variété de couleurs et change au fil de la journée. Il y a aussi un cadran exclusif Snoopy et Woodstock.











Le nouveau cadran de la montre Palette

L’Apple Watch Ultra est de plus en plus compétitive par rapport aux montres Garmin. Avec watchOS 10, les utilisateurs obtiendront des cartes hors ligne avec une navigation détaillée accessible depuis un iPhone vers une montre couplée.

Les randonneurs pourront voir les sentiers directement sur leurs poignets – y compris des informations sur les sentiers comme le type, la longueur et même la difficulté. À l’aide de l’altimètre de Watch Ultra, les randonneurs obtiendront une carte 3D de leurs points de cheminement, et la montre créera automatiquement un point de cheminement vers le dernier endroit où vous avez eu une couverture cellulaire au cas où vous auriez besoin de revenir en arrière et d’envoyer un message.

Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités de cyclisme dans watchOS 10. Les utilisateurs obtiendront une nouvelle vue d’entraînement avec la vitesse de cyclisme, l’élévation, la fréquence cardiaque, la durée et la distance. Ces informations peuvent être doublées sur l’écran de l’iPhone. La montre se connectera également facilement aux compteurs de vélo Bluetooth.

Apple a également ajouté Vision à l’application Santé. Apple Watch mesurera le temps que vous passez à la lumière du jour en utilisant le capteur de lumière ambiante. Il suivra également la distance à laquelle vous regardez l’écran de votre téléphone en utilisant la caméra de profondeur de votre iPhone ou iPad. Si vous la tenez à moins de 30 cm pendant une période prolongée, la montre vous enverra une notification.









Vision et cyclisme

Enfin, la santé mentale est un nouvel ajout à l’application Mindfulness. Vous pourrez enregistrer votre humeur à l’aide de la couronne numérique pour choisir parmi les émotions représentées sous forme de formes abstraites. Il existe des questionnaires standardisés pour évaluer votre risque d’anxiété et de dépression.