Apple réorganise son site Web avec une nouvelle barre de menu de navigation déroulante

Apple a déployé une nouvelle mise à jour de son site Web, ajoutant une barre de menu de navigation déroulante pour permettre aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans les catégories de produits sur la version de bureau du site.

Avec la mise à jour, les utilisateurs peuvent passer leur curseur sur un élément de la barre de menus, comme l’onglet Apple Watch, par exemple, et voir plus d’informations sur cette catégorie de produits avec des liens rapides permettant aux utilisateurs de naviguer plus facilement vers la page dont ils ont besoin.

En plus de mettre à jour la version de bureau d’Apple.com, le fabricant d’iPhone a également apporté des modifications à son site mobile, en modifiant la position de l’icône de menu déroulant en haut à droite de la page.

Avec les nouveaux liens rapides dans les menus de navigation, les utilisateurs verront des liens vers les produits et accessoires de la boutique, ainsi que la possibilité de voir les options de financement, les valeurs de reprise, l’assistance, etc.