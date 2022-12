Apple renforce la sécurité pour iCloud, iMessage

Apple a annoncé mercredi son intention de réduire considérablement augmenter son cryptage et d’autres fonctionnalités de sécuritéprotégeant davantage les données de ses utilisateurs des regards indiscrets des cybercriminels et des forces de l’ordre.

Plus particulièrement, la société a déclaré qu’elle permettrait aux utilisateurs d’ajouter un chiffrement de bout en bout à leurs comptes iCloud pour s’assurer que les données ne seront déchiffrées que sur leurs propres appareils de confiance. Les données telles que les mots de passe et les informations sur la santé sont déjà cryptées, mais la nouvelle fonctionnalité de protection avancée des données couvre également les sauvegardes, les notes et les photos iCloud, a déclaré Apple.

La sécurisation du cloud est devenue de plus en plus importante ces dernières années, car un nombre croissant de consommateurs et d’entreprises ont choisi d’y déplacer leurs données plutôt que de les stocker sur du matériel local, faisant du cloud une cible attrayante.

Si les utilisateurs optent pour la protection avancée des données, leurs données seront davantage protégées contre d’éventuelles violations de données dans le cloud, mais aussi contre les autorités gouvernementales ou les forces de l’ordre. Dans le passé, Apple a remis des données iCloud à des fonctionnaires armés d’ordonnances judiciaires, irritant les défenseurs de la vie privée, mais la nouvelle fonctionnalité empêcherait cela, car seul l’utilisateur aurait les clés de cryptage nécessaires pour déverrouiller les données.

D’un autre côté, comme Apple n’aura pas le contrôle des clés de cryptage et l’accès aux données des utilisateurs, ce sera aux utilisateurs, plutôt qu’à Apple, de récupérer leurs données s’ils perdent l’accès à leur compte. En conséquence, a déclaré Apple, les utilisateurs qui optent pour la fonctionnalité doivent configurer au moins une méthode de récupération alternative qu’ils peuvent utiliser pour récupérer leurs données iCloud s’ils perdent l’accès à leur compte.

Il peut s’agir d’une ou plusieurs personnes que les utilisateurs désignent comme contacts de récupération, ou d’une clé de récupération, qui est un mot de passe extrêmement long qui peut être imprimé et stocké en lieu sûr. Si ces méthodes de récupération échouent, a déclaré Apple, il ne sera pas en mesure d’aider les gens à récupérer leurs données.

Mercredi également, Apple a déployé des améliorations de sécurité pour iMessage. La nouvelle fonctionnalité de vérification de la clé de contact vérifie à qui une personne envoie un SMS en envoyant des alertes lorsqu’un appareil non reconnu est ajouté au compte de l’autre utilisateur. Cela pourrait arriver, par exemple, si quelqu’un pirate un iPhone et est capable d’écouter les communications.

Apple a également annoncé une prise en charge accrue des clés de sécurité. Ce sont des appareils qui peuvent utiliser la technologie NFC ou être connectés à des appareils afin de vérifier un utilisateur. Cette fonctionnalité sera disponible pour ceux qui souhaitent une couche de protection supplémentaire nécessitant une clé de sécurité pour se connecter à un identifiant Apple.

Apple et ses pratiques de confidentialité des données se sont heurtées au gouvernement et aux responsables de l’application des lois dans le passé, alors que l’entreprise s’efforçait d’être considérée comme un champion de la sécurité et de la confidentialité dans une industrie technologique absorbée par l’aspiration des données des consommateurs.

La société a été applaudie pour avoir repoussé le FBI, qui voulait qu’Apple cracker l’iPhone 5C d’un terroriste qui tué 14 personnes en 2015. A l’époque, Apple a dit il n’avait aucune sympathie pour les terroristes et respectait le FBI, mais que la demande du bureau à l’entreprise de contourner plusieurs éléments de sécurité clés allait au-delà du cas en question et créerait le potentiel pour que de mauvais acteurs s’introduisent dans l’iPhone de n’importe qui à l’avenir.

Apple a utilisé cette position inébranlable sur la confidentialité pour effleurer ses concurrents. La société a tenu un panneau d’affichage avant le Consumer Electronics Show 2019 indiquant : “Ce qui se passe sur votre iPhone, reste sur votre iPhone.” Plus publicités télévisées récentes ont mis en évidence les pratiques de collecte de données d’autres grandes entreprises technologiques.

Cela dit, Apple n’a pas un bilan parfait en matière de confidentialité des consommateurs. L’année dernière, il a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui aurait scanné ses appareils pour images d’exploitation d’enfantsmais cela a mis fin à l’idée après que des experts en matière de confidentialité et de sécurité ont accusé cette décision de créer une porte dérobée qui pourrait être exploitée par les gouvernements désireux de restreindre la liberté d’expression.

Mercredi, Apple confirmé au Wall Street Journal qu’il avait définitivement abandonné l’idée.

La protection avancée des données est disponible mercredi dans le cadre du Logiciel bêta d’Appleet il sera déployé pour tous les utilisateurs américains d’ici la fin de l’année, puis dans le monde entier au début de 2023. Les clés de sécurité seront disponibles au début de 2023, et la vérification des clés de contact iMessage interviendra dans le courant de 2023.