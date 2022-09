Apple rend hommage à la reine Elizabeth II avec un hommage sur la page d’accueil

Apple rend hommage à la reine Elizabeth II, décédée aujourd’hui à l’âge de 96 ans, avec un hommage d’une page complète en ligne sur Apple.com, montrant un portrait du monarque de la National Portrait Gallery de Londres.

L’hommage d’une page entière est visible à la fois sur la page Web d’Apple au Royaume-Uni et aux États-Unis, le PDG d’Apple, Tim Cook, se rendant sur Twitter jeudi pour partager un hommage personnel à la reine Elizabeth II, le plus long monarque régnant de l’histoire britannique, en écrivant : ” Il n’y a rien de plus noble que de consacrer sa vie au service des autres. Nous nous tenons aux côtés du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth pour honorer la vie et le dévouement au devoir de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Puisse-t-elle reposer en paix.”

Un communiqué du palais de Buckingham a déclaré: «La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain ».

La mort de la reine Elizabeth II a suscité une vague de condoléances de la part des dirigeants mondiaux et des chefs d’entreprise.