Apple rend hommage à la légende du football brésilien Pelé avec un hommage sur la page d’accueil

Apple rend hommage à la légende du football brésilien Pelé, décédé jeudi après un combat d’un an contre le cancer, avec un hommage sur la page d’accueil de son site Web au Brésil.

L’hommage voit un ballon de football et une couronne emoji envahir la page d’accueil d’Apple dans le pays, montrant un fond entièrement noir et les dates “1940 – 2022”.

En 2000, Pelé a été élu Joueur mondial du siècle par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football et a été l’un des deux co-lauréats du Joueur du siècle de la FIFA.

Outre le football, Pelé a joué dans plusieurs films, dont “Escape to Victory”, avec Sylvester Stallone et Michael Caine, et plusieurs documentaires sur sa vie.

Après la fin de sa carrière de footballeur, l’icône a également travaillé avec les Nations Unies, au sein desquelles il a fait campagne sur les questions environnementales, entre autres causes.