Apple remporte le procès en matière de brevet (et 250 $) de Masimo – mais cela n’affectera pas la fonction d’oxygène sanguin MIA d’Apple Watch

Fin 2023, Apple a reçu un petit coup dur pour sa lucrative période de soldes de Noël grâce au fabricant de dispositifs médicaux Masimo. L’entreprise a réussi à bloquer les ventes aux États-Unis de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2, via une décision de la Commission du commerce international (ITC) selon laquelle les appareils violaient son brevet pour l’oxymétrie de pouls.

Entre le 21 et le 27 décembre, seule l’Apple Watch SE, dépourvue de cette fonctionnalité, était disponible à l’achat dans les magasins Apple. Mais la société a rapidement compensé en supprimant la mesure de l’oxygène dans le sang de ses montres intelligentes phares vendues neuves – une fonctionnalité qui est encore MIA sur les nouveaux appareils à ce jour.

Vendredi, Apple a eu une petite revanche sur Masimo, Loi Bloomberg rapports, avec un jury fédéral du Delaware concluant que l’entreprise avait violé deux des brevets d’Apple dans l’une de ses montres intelligentes. Mais en fin de compte, ce n’est pas vraiment un prix pour plusieurs raisons.

Premièrement, les dégâts ne rendront pas l’entreprise la plus riche du monde beaucoup plus riche. Des frais de seulement 250 $ (oui, juste un zéro) ont été demandés par Apple, le minimum légal possible en dommages-intérêts.

« Nous ne sommes pas ici pour l’argent », a déclaré l’avocat d’Apple, John Desmarais, aux jurés dans sa déclaration finale, ajoutant que le but de l’action était « d’arrêter de copier notre design ».

Mais même si deux brevets de conception ont effectivement été violés – un pour le chargeur et un module de santé dans la montre elle-même – aucun des deux ne fait partie des produits actuels de Masimo, ce qui rend une injonction de ventes futures essentiellement inutile, explique Bloomberg. « La décision a pratiquement supprimé toute possibilité de bloquer les produits actuels de Masimo », peut-on lire dans l’article.

Affirmant que le jury s’est prononcé en sa faveur « sur presque toutes les questions », la déclaration de Masimo estime que l’action en justice a été un échec pour le fabricant d’iPhone. « Apple a principalement demandé une injonction contre les produits actuels de Masimo, et le verdict du jury est une victoire pour Masimo sur cette question », indique le communiqué.

Apple, comme vous pouvez l’imaginer, cherche à peindre les choses différemment. « Nous remercions le jury pour son examen attentif de cette affaire, concluant que Masimo a délibérément violé les conceptions brevetées d’Apple », a déclaré un communiqué partagé avec 9à5Mac lit. « Les équipes d’Apple ont travaillé pendant des années pour développer l’Apple Watch, un produit performant et innovant qui a un impact significatif sur la vie des utilisateurs.

«Masimo a pris des raccourcis en lançant un appareil qui copie l’Apple Watch et porte atteinte à notre propriété intellectuelle. Nous sommes heureux que la décision du jury aujourd’hui protège les innovations que nous promouvons au nom de nos clients.

Bien que chacun revendique la victoire à sa manière, les deux déclarations ne sont pas réellement contradictoires. Mais quelle que soit la version que vous choisissez de croire, cet essai n’a pas d’impact direct sur la détection de l’oxygène dans le sang sur les appareils portables d’Apple – une fonctionnalité toujours absente de l’Apple Watch Series 10 récemment lancée.

Bien que nous n’ayons entendu aucune mise à jour récemment, en février, le PDG d’Apple, Tim Cook, a signalé que la société prévoyait de faire appel de la décision de l’ITC, plutôt que de régler et de rechercher un accord de licence pour la technologie auprès de Masimo.

« Nous nous concentrons sur l’attrait », a déclaré Cook repéré par AppleInsider lire. « Il existe de nombreuses raisons d’acheter la montre même sans le capteur d’oxygène dans le sang. »

Pendant ce temps, la fonctionnalité reste désactivée sur les nouvelles montres Apple, y compris la nouvelle série 10. Même si l’on craignait que cela bloque l’ajout prévu de la détection de l’apnée du sommeil, la fonctionnalité est finalement arrivée sur le nouveau portable en utilisant l’accéléromètre de l’appareil plutôt que son capteur d’oxygène dans le sang pour la surveillance.