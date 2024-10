Apple remporte 250 $ dans une affaire de brevet de montre intelligente contre Masimo • Blog iPhone au Canada

Un jury du Delaware a accordé à Apple 250 $ dans le cadre d’un procès contre Masimo Corp., estimant que certaines des anciennes montres intelligentes de la société violaient les brevets de conception d’Apple Watch.

Le verdict est le dernier chapitre d’un conflit houleux entre les deux sociétés au sujet de la technologie des montres intelligentes.

L’avocat d’Apple, John Desmarais, a déclaré aux jurés lors des plaidoiries finales : « Nous ne sommes pas ici pour l’argent. Nous voulons qu’ils arrêtent de copier notre conception. Il a critiqué Masimo pour s’être concentré sur ses innovations en matière d’oxymétrie de pouls, une technologie qui mesure les niveaux d’oxygène dans le sang, arguant que l’infraction avait toujours lieu malgré ces progrès, rapporte Loi Bloomberg.

Apple n’a gagné que 250 $ dans le procès contre Masimo parce qu’elle a délibérément demandé le minimum de dommages-intérêts, pour prouver son point de vue.

Le jury a conclu que les montres intelligentes W1 et Freedom de Masimo, ainsi qu’un chargeur, violaient les brevets d’Apple. Cependant, comme ces produits ne sont plus vendus, Apple ne peut pas bloquer le marché des appareils Masimo actuels.

L’avocat de Masimo, Brian Horne, a suggéré dans sa déclaration finale que le procès d’Apple n’était pas motivé par de simples problèmes de brevets. « Peut-être qu’ils sont un peu gênés » par le succès de Masimo avec la technologie d’oxymétrie de pouls, a-t-il déclaré. « Peut-être qu’ils essaient de jeter un peu de boue. »

Horne a également rejeté les affirmations d’Apple, les qualifiant d’exagérées, qualifiant l’allégation de contrefaçon intentionnelle de « l’allégation la plus scandaleuse ». Il a ajouté : « L’ensemble de notre entreprise a été bâtie sur l’oxymétrie de pouls… Nous sommes venus dans l’espace grand public pour apporter au grand public une technologie qui sauve des vies. »

Malgré le constat de contrefaçon du jury, un porte-parole de Masimo a souligné que l’affaire ne concernait que des produits abandonnés. « Apple a principalement demandé une injonction contre les produits actuels de Masimo, et le verdict du jury est une victoire pour Masimo sur cette question », a déclaré le porte-parole.

Apple soutient cependant que ses innovations ont été injustement copiées. « Les équipes d’Apple ont travaillé pendant des années pour développer l’Apple Watch, et Masimo a pris des raccourcis en lançant un appareil qui copie l’Apple Watch et porte atteinte à notre propriété intellectuelle », a déclaré un porte-parole d’Apple.

L’Apple Watch aux États-Unis n’inclut pas d’application d’oxygène dans le sang et est disponible pour les appareils vendus au Canada et dans 232 autres pays et territoires.