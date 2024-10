Apple remporte 250 $ auprès de Masimo dans le cadre d’un procès en matière de brevet de montre

Un jury fédéral a statué vendredi que les montres intelligentes Masimo violaient les brevets d’Apple, mais Apple ne reçoit pas un gros salaire.

Rapports de la loi Bloomberg que l’entreprise ne demandait que le minimum légal de 250 $, et c’est tout ce qui lui a été accordé. L’avocat d’Apple, John Desmarais, aurait déclaré aux jurés : « Nous ne sommes pas ici pour l’argent ». Au lieu de cela, il a déclaré que la société espérait forcer Masimo à « arrêter de copier notre conception ».

L’entreprise a peut-être été déçue sur ce front. Le jury a fait trouver que la conception originale du module Liberté et santé W1 de Masimo, ainsi que son chargeur d’origine, violaient les brevets de conception Apple et que la violation était délibérée.

Cependant, dans un communiqué, Masimo a noté que les conclusions ne s’appliquaient qu’à « un module et un chargeur abandonnés », et non à ses produits actuels.

« Apple a principalement demandé une injonction contre les produits actuels de Masimo, et le verdict du jury est une victoire pour Masimo sur cette question », a déclaré la société de dispositifs médicaux.

Le procès fait suite à la contre-action d’Apple dans sa bataille juridique en cours avec Masimo, qui a commencé avec l’affirmation de Masimo selon laquelle ses brevets avaient été violés par la fonction d’oxymétrie de pouls de l’Apple Watch, qui permet aux propriétaires de montres de mesurer leur taux d’oxygène dans le sang. Apple a désactivé la fonctionnalité dans les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, et elle est également absente de la nouvelle série 10. Ces limitations ne s’appliquent qu’aux États-Unis, Apple faisant appel d’une interdiction d’importation sur les modèles dotés de la fonctionnalité contestée.

Desmerais aurait déclaré au jury que la fonction d’oxymétrie de pouls « n’a rien à voir avec cette affaire ».