Apple remplace iTunes pour Windows par des applications Musique, TV et Appareils

Apple supprimera bientôt iTunes de sa dernière plate-forme – Windows. Microsoft a annoncé qu’il ajoutait des versions d’aperçu de trois nouvelles applications Apple – Apple Music, Apple TV et Apple Devices – dans le cadre de la version d’aperçu de Windows 11 pour les initiés.

Apple Music répondra à la bibliothèque musicale locale d’un utilisateur Windows et lui donnera accès au service Apple Music payant.









Apple Musique

Apple TV regroupera l’abonnement TV + d’Apple avec du contenu original, ainsi que du contenu de Paramount +, AMC +, Showtime, Starz et autres. Vous y trouverez également vos films achetés sur iTunes et pourrez louer de nouvelles versions.









Apple TV

Les appareils Apple prendront en charge la synchronisation avec les appareils Apple (iPhone, iPad, iPod), ainsi que la sauvegarde et la restauration locales et les mises à jour logicielles d’urgence – cette fonctionnalité a été déplacée vers le Finder de macOS lorsque vous connectez un iPhone.







Appareils Apple

Cela laisse les podcasts et les livres comme les seules fonctions significatives d’iTunes laissées de côté par Apple Music, TV et Devices. Il n’est pas clair si Apple les ajoutera plus tard aux nouvelles applications ou s’il prévoit une quatrième application juste pour elles.

Microsoft avertit que l’installation de l’une de ces nouvelles applications de prévisualisation arrêtera iTunes sur Windows, alors gardez cela à l’esprit si vous avez une grande bibliothèque locale organisée. La désinstallation des nouvelles applications vous permettra d’installer à nouveau iTunes.

